En 2023, el salario mínimo arrancará muy por debajo del 2019

El índice de referencia para los trabajadores estará casi un 16% por debajo de los parámetros de diciembre de 2019 en términos reales. La deuda que el Frente de Todos reconoce como "no saldada" seguirá en el debe para el próximo año.

El Gobierno anunció un aumento del mínimo, vital y móvil (SMVM) del 20% en cuatro tramos y llevará la remuneración básica a los 69.500 pesos en marzo 2023. Para esa fecha, el índice de referencia para los trabajadores estará casi un 16% por debajo de los parámetros de diciembre de 2019 en términos reales. La deuda que el Frente de Todos reconoce como "no saldada" seguirá en el debe para el próximo año.

Según informó el Ministerio de Trabajo, se abonará un 7% en diciembre, un 6% en enero, un 4% en febrero y otro 3% en marzo de 2023. A partir de ese acuerdo, el ingreso mínimo pasó a ser de 51.200 pesos en septiembre, de 54.550 en octubre y de 57.900 este mes, mientras que en agosto el ingreso era de 47.850 pesos para los trabajadores mensualizados a jornada completa. A cualquier trabajador o trabajadora que lea estas cifras le parecerá irrisoria las diferencias con los gastos en el consumo que debe afrontar en su vida cotidiana.

Por este ajuste en el salario mínimo también se verán beneficiados los perceptores de programas sociales que reciben el salario social complementario, la paritaria nacional docente, los jubilados que cobran el haber mínimo. De forma indirecta, también se ven alcanzadas las trabajadoras de casas particulares.

En una conversación con el periodista Roberto Navarro en El Destape Radio, el ministro de Economía, Sergio Massa, había señalado: "Entre Macri y la pandemia, el asalariado perdió 23 puntos de poder de compra. Pero si no tenés fortaleza, sin estabilización de reservas, en el plano fiscal, si no se recomponen los músculos del Estado, no se puede tirar una piña para subir los ingresos". Sin embargo, reconoció: "Es la deuda más profunda del Frente de Todos la recuperación del ingreso".

Desplome del salario

Según datos del Observatorio del Derecho Social de la CTA - Autónoma, el aumento interanual en marzo de 2023 será del 110,5% contra una inflación del 105%, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado que difunde el Banco Central. Sin embargo, en diciembre de este año el aumento interanual será del 93,6%, contra un Índice de Precios al Consumidor que se incrementó 99,8%.

En marzo de 2023, el SMVM en términos reales va a ser un 15,9% más bajo que en diciembre de 2019. Durante toda la gestión del Frente de Todos, el valor real del SMVM se mantuvo por debajo del nivel que tuvo en el cambio de gobierno y se ubica en los mismos valores de 2004. En una perspectiva amplia, registró una fuerte caída entre 2015 y 2019 (27,3%) y se aplanó levemente entre 2019 y 2022 (9,3%), con fuerte incidencia del 2020.

De acuerdo a un informe del Observatorio de Políticas Pùblicas de la la Universidad Nacional de Avellaneda, en enero del 2020, con un salario mínimo, era posible obtener 52 kilos de asado. Aunque el precio de la carne presentó una gran volatilidad: esta cantidad disminuyó hasta los 35 kilos al año siguiente, recuperándose hasta superar los 45 kilos hacia mitades del mismo año y cayendo nuevamente en finales del año 2021. En octubre de 2022, un salario mínimo puede comprar unos 47 kilos de asado (cinco kilos menos que al comienzo de la pandemia).

Para el caso del queso cremoso, si bien la dinámica es muy similar a la que sigue el asado, la volatilidad resulta menor. En enero del 2020, el SMVM podía comprar 46 kg de queso cremoso y en octubre del año 2022 esta cantidad se redujo a 42 kg.

En el caso del vino, la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo es constante desde enero del año 2020 cuando podían comprarse 269 litros. En octubre de este año se pueden comprar hasta 171 litros con un SMVM.

Finalmente, en el caso del pollo, en estos términos, el salario mínimo cayó durante todo el año 2020 y se recuperó casi totalmente hacia el mes de octubre del 2021. En octubre del 2022, el salario minimo pudo comprar 128 kg, unos 30 kg menos que en enero del año 2020.