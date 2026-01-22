Cuánto gana un mecánico en enero 2026: el salario que cobra

Cuánto cobran los mecánicos en enero 2026

El ingreso de un mecánico en enero de 2026 no responde a una escala salarial única ni a un convenio de aplicación general. A diferencia de otros rubros, el sector funciona con valores libres, condicionados por el tipo de tarea, la especialización requerida, la ubicación del taller y si el trabajo se realiza de manera independiente o en un establecimiento formal.

En la práctica, gran parte de la actividad mecánica se desarrolla por fuera de convenios colectivos, ya sea en talleres no registrados o mediante mecánicos autónomos, lo que explica la fuerte dispersión de ingresos.

Cuánto se paga la hora de un mecánico en 2026

De acuerdo con referencias del sector, en enero de 2026 la hora de trabajo mecánico se ubica en torno a los $77.000 más IVA. Este valor funciona como un parámetro general, aunque no necesariamente refleja lo que finalmente cobra cada profesional.

En muchos casos, los talleres no facturan por hora, sino por tarea realizada, contemplando la complejidad de la reparación, el conocimiento técnico involucrado y los insumos utilizados. Por ese motivo, el ingreso mensual de un mecánico puede variar de manera considerable.

Para aportar previsibilidad, algunas entidades difunden tarifas sugeridas, que no son obligatorias pero sirven como referencia para presupuestos. En ese sentido, la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA) actualizó los montos orientativos para el primer trimestre de 2026.

Según esos valores, vigentes para enero, febrero y marzo, se toman como referencia:

Mecánica, electricidad y servicios generales: valor horario sugerido.

Hora de pintura: mismo parámetro que la hora de taller.

Día de chapa: equivalente a varias horas de trabajo continuo.

Paño de pintura: incluye mano de obra e insumos, con un tiempo estimado mayor.

Estas equivalencias permiten calcular el ingreso potencial de un mecánico según la cantidad y el tipo de trabajos realizados durante el mes.

El ingreso final de un mecánico depende de múltiples factores: la demanda de trabajo, el tipo de reparaciones, la disponibilidad de repuestos, los costos operativos del taller y la reputación profesional. También incide si el servicio es urgente o especializado, lo que suele elevar el valor cobrado. Por eso, en enero de 2026, no existe un salario fijo para los mecánicos, sino un esquema de ingresos variables, donde la experiencia y el volumen de trabajo marcan la diferencia en lo que finalmente se cobra.

Qué tengo que estudiar para ser mecánico

El camino para formarse como mecánico combina estudios técnicos, cursos especializados y práctica en talleres. La formación puede variar según si se busca trabajar en un concesionario oficial, en un taller propio o en el ámbito independiente.

1. Educación formal

Escuelas técnicas secundarias : muchas ofrecen la orientación en Mecánica Automotriz. Al terminar, se obtiene el título de Técnico en Automotores, que habilita tanto para trabajar como para continuar en niveles superiores.

Institutos terciarios o universidades: existen tecnicaturas y carreras cortas como Tecnicatura en Mantenimiento Automotor, Ingeniería Mecánica o Ingeniería en Transporte. Estas últimas son más largas y con perfil profesional amplio, no solo de taller.

2. Formación profesional y cursos

Centros de Formación Profesional (CFP) : dictan cursos oficiales de mecánica básica, electricidad del automotor, inyección electrónica, aire acondicionado, cajas automáticas, etc. Son programas cortos (de meses a un año) con salida laboral rápida.

Institutos privados y academias : ofrecen capacitaciones específicas en mecánica general y también en nuevas tecnologías (híbridos y eléctricos).

Cursos de especialización: muy demandados los de diagnóstico con scanner, electrónica automotriz e inyección diesel, porque son los que mejoran la empleabilidad.

3. Certificaciones y actualización

El sector cambia rápido: los autos modernos requieren conocimientos de electrónica, software y diagnóstico digital. Por eso, es clave ir sumando cursos de actualización continua. En muchos concesionarios oficiales, SMATA y terminales automotrices ofrecen capacitaciones periódicas.

4. Experiencia práctica

Más allá del estudio, lo fundamental es la práctica en talleres. La mayoría de los mecánicos combinan la teoría con pasantías, ayudantías o trabajos iniciales como auxiliares, y van subiendo de categoría con la experiencia.