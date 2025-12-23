Cuánto cobran los empleados públicos con el aumento de diciembre 2025: el salario que ganan

Salarios con aumento para empleados públicos

El Gobierno Nacional confirmó un aumento salarial del 7% para todos los empleados públicos, que se hará efectivo en diciembre de 2025 y tendrá carácter retroactivo desde enero del mismo año. La medida quedó formalizada a través del Decreto 0620, anunciado por el Ministerio de Hacienda, y beneficiará a más de 1, 2 millones de trabajadores estatales en todo el país.

El incremento alcanza a docentes, empleados administrativos, personal de salud, trabajadores de la rama judicial, fuerzas de seguridad, sector defensa y empleados de entidades descentralizadas, entre otros. El Ejecutivo explicó que el ajuste busca compensar el impacto de la inflación acumulada sobre los salarios y preservar el poder adquisitivo de quienes dependen del empleo público.

Empleados públicos: cómo impacta el aumento del 7% en el salario mensual

Con la aplicación del decreto, el salario base de los empleados públicos se incrementa en un 7% respecto de los valores vigentes. Esto implica una mejora directa en los haberes mensuales y, además, el pago de los retroactivos correspondientes a los meses previos.

Por ejemplo, un trabajador estatal que hasta ahora percibía un salario mensual de $2.200.000 pasará a cobrar $2.354.000, lo que representa un aumento de $154.000 por mes. Este nuevo monto se reflejará en los haberes de diciembre y se convertirá en la base salarial para los meses siguientes.

Cuánto cobra de salario el empleado público

Uno de los puntos centrales del decreto es la retroactividad del aumento. Esto significa que en diciembre los empleados públicos recibirán, además del salario actualizado, una compensación acumulada correspondiente a los meses transcurridos desde enero de 2025 en los que no se aplicó el incremento.

El retroactivo se calcula de la siguiente manera:

Retroactivo salarial = (Nuevo salario – Salario anterior) x meses pendientes

En el caso del ejemplo anterior, el retroactivo puede superar los $600.000, dependiendo del número de meses alcanzados y de otros conceptos salariales asociados, como primas, bonificaciones o antigüedad. Para los funcionarios con salarios más altos, el pago retroactivo puede ser considerablemente mayor.

Cuánto cobran los empleados públicos en diciembre

A quiénes alcanza el aumento salarial de empleados públicos

El Decreto 0620 establece que el incremento se aplica sin excepciones a todos los empleados públicos, incluidos los trabajadores de:

Ministerios nacionales

Gobernaciones y alcaldías

Entidades descentralizadas

Instituciones educativas públicas

Sector salud

Rama judicial

Fuerzas militares y Policía Nacional (en escalas equivalentes)

Organismos de control y entidades autónomas

El Gobierno destacó que este mecanismo de retroactividad es habitual en el sector público y busca evitar pérdidas salariales mientras se desarrollan las negociaciones con los sindicatos y se evalúa el impacto fiscal.

Viáticos, subsidios y bonificaciones también se actualizan

El aumento del 7% no solo impacta en el salario base, sino también en viáticos, subsidios y bonificaciones, que a partir de diciembre se ajustan en la misma proporción. Entre los conceptos alcanzados se incluyen:

Viáticos por desplazamientos dentro y fuera del país

Subsidio de transporte

Gastos de representación

Prima técnica

Bonificación por servicios prestados

Primas especiales y primas de riesgo

Esta actualización es clave para los cargos que requieren movilidad frecuente o que desempeñan funciones críticas dentro del Estado, ya que garantiza que los costos operativos no queden desfasados respecto del salario. Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que el ajuste busca un equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la necesidad de proteger el ingreso real de los empleados públicos. El ministro Germán Ávila sostuvo que se trata de una medida “necesaria para sostener el poder adquisitivo sin comprometer la estabilidad de las cuentas públicas”.