Cuánto cobra un trabajador de seguridad privada en enero 2026

Seguridad privada: cuánto cobran en enero

La Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) anunció el cierre de un nuevo acuerdo paritario para los empleados del sector, que establece aumentos salariales progresivos durante el primer semestre de 2026. El entendimiento fue alcanzado con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) y tendrá vigencia entre enero y junio del próximo año.

“Desde la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada informamos que se ha logrado cerrar un nuevo acuerdo paritario con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), para el período enero/junio 2026”, comunicaron desde la organización sindical a través de sus redes sociales.

Según detallaron, el acuerdo contempla un incremento salarial a incorporarse de manera mensual y progresiva, que llevará el salario conformado del Vigilador General a $1.644.650 en junio de 2026. Además, se acordó la prórroga de todos los convenios colectivos de trabajo y sus anexos complementarios durante todo 2026, lo que garantiza la continuidad de los derechos laborales vigentes en la actividad.

“Se logró la prórroga de todos los CCT y sus anexos complementarios durante todo el año 2026, garantizando los derechos laborales conquistados sin resignar ninguno de los logros obtenidos por la lucha sindical”, destacaron desde FATRASEP.

Salarios confirmados 2026

El salario en enero de 2026, aún sin cifra oficial

Pese al anuncio del nuevo acuerdo, todavía no se informó el detalle del esquema de aumentos mes a mes, por lo que el salario exacto que cobrará un trabajador de seguridad privada en enero de 2026 aún no fue precisado oficialmente. Desde la federación aclararon que los incrementos serán graduales, por lo que el sueldo de enero será el punto de partida del nuevo tramo paritario y se irá ajustando de forma escalonada hasta alcanzar el valor de junio.

Mientras se espera la publicación del cronograma salarial completo, el salario de enero quedará definido una vez homologado y difundido el esquema detallado del acuerdo. "Seguimos trabajando para que el salario alcance la canasta básica y para mejorar de forma constante las condiciones laborales de toda la actividad. Hoy más que nunca, la unidad es la clave para enfrentar los desafíos que vienen, sin dar un solo paso atrás”, expresó la Comisión Directiva de FATRASEP.

Cuánto cobra un empleado de seguridad privada

El último aumento vigente corresponde al convenio cerrado a fines de 2025, que impactó en los salarios cobrados en enero. De acuerdo con ese entendimiento, el sueldo del Vigilador General pasó de $1.450.900 en octubre a $1.459.000 en noviembre, mientras que en diciembre trepó a $1.492.000. Ese incremento alcanzó a miles de trabajadores del sector en todo el país, incluyendo vigiladores, operadores de monitoreo, personal administrativo y técnicos.

Desde el gremio explicaron en su momento que la actualización salarial buscó acompañar el ritmo de la inflación —que en noviembre fue del 2,5% según el IPC— y sostener el poder adquisitivo de los empleados de la actividad.