Cuánto cobra un policía federal en enero 2026: el salario que gana

El comienzo de 2026 encuentra al personal de la Policía Federal Argentina a la espera de definiciones salariales. Hasta el momento, no se publicaron nuevas resoluciones oficiales que actualicen los haberes para el año en curso, por lo que en enero los efectivos cobran con la misma escala vigente desde fines de 2025.

El último incremento fue dispuesto por el Ministerio de Seguridad mediante la Resolución 944/2025, que estableció aumentos escalonados entre junio y noviembre del año pasado. El tramo final de esa actualización se liquidó en diciembre y alcanzó a todas las fuerzas federales.

Por ahora, no hubo anuncios oficiales ni publicaciones en el Boletín Oficial que establezcan una nueva grilla salarial para 2026. En consecuencia, durante enero los sueldos se mantienen sin cambios, tanto en el haber mensual como en los suplementos ya definidos.

Si bien el Presupuesto Nacional contempla una mejora en la partida destinada a Seguridad, el refuerzo está enfocado principalmente en equipamiento e infraestructura. Las actualizaciones salariales, como es habitual, dependen de resoluciones específicas y no se aplican de forma automática.

Cuánto cobra un policía federal en enero de 2026: escala salarial vigente

Según el Anexo III de la Resolución 944/2025, estos son los haberes mensuales que rigen en enero. Los montos no incluyen adicionales por antigüedad, zona, riesgo u otros suplementos.

Oficiales superiores

Comisario General: $2.897.608,10

Comisario Mayor: $2.634.189,18

Comisario Inspector: $2.322.561,26

Comisario: $1.852.147,94

Subcomisario: $1.516.748,55

Oficiales jefes y subalternos

Principal: $1.271.055,55

Inspector: $1.157.355,97

Subinspector: $1.052.141,79

Ayudante: $956.492,54

Suboficiales

Suboficial Mayor: $1.711.185,04

Suboficial Auxiliar: $1.555.622,76

Suboficial Escribiente: $1.414.202,51

Sargento Primero: $1.285.638,65

Sargento: $1.168.762,41

Cabo Primero: $1.062.511,28

Cabo: $965.919,34

Personal inferior

Agente: $878.108,49

Aspirante: $671.416,69

Cadete 3° curso: $658.913,04

Cadete 1° y 2° curso: $630.979,75

Capellanes

Capellán General: $1.559.311,83

Capellán Principal: $1.187.155,72

Capellán: $1.059.756,66

Personal auxiliar superior

Auxiliar sup. 1ª: $1.349.385,07

Auxiliar sup. 2ª: $1.171.080,91

Auxiliar sup. 3ª: $1.056.458,10

Auxiliar sup. 4ª: $963.653,06

Auxiliar sup. 5ª: $929.168,08

Auxiliar sup. 6ª: $858.117,20

Auxiliar sup. 7ª: $802.423,27

Personal auxiliar

Auxiliar 1ª: $1.066.435,57

Auxiliar 2ª: $998.537,87

Auxiliar 3ª: $945.288,33

Auxiliar 4ª: $883.851,45

Auxiliar 5ª: $808.457,01

Auxiliar 6ª: $768.056,42

Auxiliar 7ª: $735.016,27

El haber mensual es la base del ingreso, pero no el único componente. A él pueden sumarse suplementos por zona, compensaciones, Servicio de Policía Adicional y bonificaciones por antigüedad u otras funciones específicas, que varían según el destino y la tarea asignada.

Los salarios del personal policial se rigen por la Ley N.º 21.965, que establece las jerarquías y los haberes mínimos por rango. Hasta que se disponga una nueva actualización oficial, estos son los sueldos que cobra la Policía Federal en enero de 2026.