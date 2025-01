Cuánto cobra un cajero de supermercado en enero 2025: el salario que gana

Comercio: el aumento de los cajeros

En noviembre de 2024, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) que agrupa a más de 1,2 millones de trabajadores en Argentina, firmó un acuerdo paritario que definió las escalas salariales correspondientes a diciembre de 2024 y enero de 2025.

Este acuerdo incluyó sumas no remunerativas que representan un incremento total del 5%, dividido en dos partes: un 2,5% abonado en diciembre y el otro 2,5% pagado en enero de 2025. Cabe destacar que estas sumas no remunerativas, al ser incorporadas al salario básico, no representan un aumento real del salario neto, sino que actúan como un adicional.

Cuánto cobran de aumento los empleados de comercio

Los salarios de los cajeros para enero de 2025, según las categorías, son los siguientes:

Categoría A Básico: $708.420. Sumas no remunerativas: $202.996. Total : $911.416.

Categoría B Básico: $711.963. Sumas no remunerativas: $204.013.



Cómo fue el último acuerdo paritario

El acuerdo paritario alcanzado a fines de noviembre de 2024 fue el resultado de las negociaciones entre la FAECYS y las cámaras empresariales representadas por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca). Este acuerdo dispone un aumento salarial del 5% sobre las escalas de remuneraciones básicas vigentes en octubre de 2024.

Según el acuerdo paritario firmado en noviembre de 2024, la escala salarial de los empleados de comercio para enero de 2025 es la siguiente:

Maestranza

Categoría A: $898.401.

Categoría B: $901.003.

Categoría C: $910.113.

Administrativo

Categoría A: $908.163.

Categoría B: $912.072.

Categoría C: $915.976.

Categoría D: $927.693.

Categoría E: $937.453.

Categoría F: $951.776.

Personal auxiliar

Categoría A: $911.416.

Categoría B: $917.926.

Categoría C: $939.407.

Auxiliar especializado

Categoría A: $919.231.

Categoría B: $930.946.

Vendedores

Categoría A: $911.416.

Categoría B: $930.948.

Categoría C: $937.453.

Categoría D: $951.776.

Además de estas cifras base, los empleados pueden incrementar su salario gracias a los adicionales por antigüedad y la asignación por presentismo. Estos factores juegan un rol esencial para los trabajadores con varios años de experiencia o que cumplen estrictamente con los requisitos laborales.

Aumento cajeras en enero

Carrefour ofrece trabajo en Argentina y paga más de $900.000

Una importante oportunidad se abrió en el mercado laboral argentino. La cadena de supermercados Carrefour ofrece trabajo y abarca desde roles operativos hasta ejecutivos, permitiendo así la incorporación de diferentes perfiles a la compañía. Vale aclarar que los empleos son en las distintas sucursales del país.

Qué puestos de trabajo se buscan

Abarcando distintas áreas y ubicaciones, son: