Subas para la soja y el maíz en Rosario

Los precios de los principales granos cerraron al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una rueda con un importante volumen de negocios.

Por la soja con descarga inmediata, contractual y para la fijación de mercadería, los ofrecimientos se ubicaron en U$S 382 la tonelada, lo cual implicó una suba de US$ 2 entre ruedas.

En tanto, por la mercadería con entrega en marzo y abril se ofrecieron US$ 350 la tonelada, mientras que mayo se negoció a US$ 352.

Por el maíz con entrega contractual y la posición febrero, el mejor ofrecimiento se ubicó US$ 5 arriba de la víspera, en US$ 230 la tonelada.

Respecto a los segmentos de la campaña 2021/22, por la mercadería con entrega en marzo, la mejor oferta fue de US$ 230; abril, US$ 228; mayo, US$ 225; junio, US$ 202; y julio, US$ 200.

Para el trigo con descarga inmediata, la mejor oferta fue de US$ 240 la tonelada, precio similar al que se verificó en el tramo contractual y la posición de febrero.

El segmento marzo y con un incremento de US$ 5 entre ruedas, el valor arribó a los US$ 245; abril, mayo y junio, US$ 250.

Por último, el girasol cerró a US$ 470 la tonelada, US$ 10 por encima del cierre de ayer.

Con información de Télam