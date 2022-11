Retroceso de la soja en Rosario, en una jornada con precios estables para el maíz

Los precios de los granos operaron entre estables y a la baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en un jornada marcada por los fuertes retrocesos en los contratos de futuros de Chicago.

Tanto para la soja con descarga inmediata como para las fijaciones de mercadería, se registraron ofertas por parte de la industria local por $62.000 la tonelada, lo que significó una caída de $ 500 entre ruedas.

Por su parte, la entrega disponible y contractual de maíz se mantuvo en US$ 235 y US$ 240 la tonelada, respectivamente.

En tanto, las entregas pactadas entre noviembre y diciembre se negociaron en US$ 240 la tonelada.

Por último, el girasol cerró a US$ 450 y el sorgo a US$ 220, mientras que no se registraron ofertas por trigo.

Con información de Télam