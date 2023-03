Los precios de los granos cerraron sin cambios en Rosario

Los precios de los granos cerraron sin cambios en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada con mayor dinamismo en los negocios, en especial en el maíz que se mantuvo en US$240 la tonelada.

Los contratos de maíz en general se mantuvieron estables, US$235 la tonelada pactada para abril; US$235 mayo; US$225 junio y US$ 215 julio.

En cuanto a la soja disponible y con entrega contractual, los ofrecimientos se ubicaron en $78.000 la tonelada, sin cambios respecto al viernes.

Por último, el trigo con entrega en el tramo marzo-mayo cerró a US$ 280 la tonelada, mientras que girasol se ubicó en US$ 360 y el sorgo en US$ 240 la tonelada.

Con información de Télam