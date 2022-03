La soja cayó US$ 15 en Rosario y culminó la semana en los US$ 480 por tonelada

El precio de la soja marcó hoy una baja de US$ 15 y cerró a US$ 480 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras el maíz disponible retrocedió US$ 5 hasta los US$ 300.

De esta manera, los precios de la oleaginosa con entrega disponibles se ubicaron en US$ 480, una caída de US$ 15 sobre la jornada anterior, mientras para fijaciones la oferta fue de $ 53.250 o US$ 490 por tonelada.

En tanto, la oferta de compra abierta por soja con entrega en abril perdió US$ 10 hasta los US$ 460 por tonelada, y la posición mayo se negoció a US$ 455, lo que implicó también una pérdida de US$ 10 contra la ronda previa.

Por su parte, el trigo con entrega contractual y para la entrega entre abril y junio se negoció a US$ 320 la tonelada, y además, se destacó el ofrecimiento por el trigo de la próxima campaña en US$ 280 para el mes de diciembre.

Por otro lado, el maíz disponible se pactó a US$ 300, una baja de US$ 5 respecto a la jornada de ayer; mientras que las ofertas para el tramo comprendido entre marzo y mayo se ubicaron en US$ 305, una suba de US$ 5 entre ruedas.

Asimismo, el contrato de junio cayó US$ 5 hasta los US$ 260; julio subió US$ 2 hasta los US$ 260 y agosto se ubicó en US$ 245, con un retroceso de US$ 5.

Por último, el girasol con entrega en marzo aumentó US$ 100 hasta los US$ 700 la tonelada.

Con información de Télam