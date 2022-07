En una rueda en que operaciones fueron esencialmente en pesos, soja y maíz cerraron con leves alzas

El precio de la soja disponible subió hoy levemente en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el maíz permaneció estable en su contrato disponible pero ajustó con subas en el resto de sus posiciones, en una jornada que experimentó una fuerte disminución en la actividad comercial y en la que las ofertas fueron esencialmente en moneda local.

La soja con entrega disponible, descarga contractual y para las fijaciones se pactaron en $48.800, con una leve suba de $130 respecto a la jornada de ayer.

El maíz con entrega inmediata permaneció en US$ 205 por tonelada, mientras que la entrega contractual subió US$ 2, a US$ 207.

Luego, la posición agosto también se ubicó en US$ 207 la tonelada y septiembre escaló a US$ 209, lo que significó alzas de US$ 2 y de US$ 4, respectivamente.

Finalmente, el segmento octubre-diciembre se ubicó en US$ 210.

En lo que respecta al trigo, la oferta abierta con entrega más próxima fue la del 15 de agosto al 15 de septiembre, que se ubicó en US$ 300, US$ 10 por debajo de la víspera.

Por último, el girasol cerró estable a US$ 500 la tonelada.

Con información de Télam