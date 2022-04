El trigo subió US$ 10 y cerró a US$ 350 en Rosario

El trigo volvió a subir en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y fue el único grano que culminó la jornada con signo positivo, mientras que el resto finalizó sin cambios en sus precios.

De esta manera, por el cereal con descarga inmediata se ofrecieron de manera abierta US$ 350 la tonelada, US$ 10 más que en la rueda previa, mismo precio para el el segmento mayo-julio.

Por el trigo del ciclo 2022/23, para la descarga en diciembre las ofertas se ubicaron en US$ 305 la tonelada, pero mejoraba hasta US$ 310 por entrega entre el 15 de diciembre y el 15 de enero del año que viene.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Asimismo, para la entrega entre enero y febrero de 2023 también se ofrecieron US$ 310 la tonelada.

Para la entrega contractual de soja y para la fijación de mercadería, las ofertas se ubicaron abiertamente en US$ 445 la tonelada, sin cambios entre rueda, al igual que lo sucedido con la posición mayo.

Por el maíz con descarga inmediata y para la entrega contractual se ofrecieron abiertamente US$ 260 la tonelada, misma oferta que en la jornada previa, mientras que para la entrega en mayo alcanzó US$ 265 la tonelada, US$ 5 por encima de ayer.

En cuanto a la mercadería de la cosecha tardía, se ofrecieron US$ 260 para la entrega en junio y US$ 250 para julio.

Por último, el girasol cerró a US$ 500 la tonelada y el sorgo a US$ 240 la tonelada.

Con información de Télam