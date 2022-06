El precio de la soja operó nuevamente en baja en Rosario

Los precios de los granos cerraron con saldo dispar en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con tendencia bajista en el caso de la soja y entre estable y al alza en el caso del maíz y el trigo.

Para la soja con entrega inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 380 la tonelada, US$ 10 por debajo de la rueda previa: mientras que para la entrega contractual y para la fijación de mercadería, el sector industrial ofreció de manera abierta US$ 385 la tonelada.

Por el maíz con entrega inmediata, las ofertas se ubicaron en US$ 245 la tonelada, US$ 5 por encima de lo registrado ayer.

En tanto, el tramo julio-septiembre se ubicó en US$ 240 y octubre-noviembre cotizó US$ 245.

Respecto al maíz de la cosecha 2022/23, las ofertas abiertas para la entrega entre marzo y abril del próximo año se posicionaron en US$ 234.

Por el trigo con entrega se ofrecieron de manera abierta US$ 345 la tonelada, sin cambios respecto de la rueda anterior.

En el caso del trigo los valores ofrecidos para agosto se ubicaron en US$ 340 y US$345 en el contrato de septiembre.

Por último, el girasol bajó US$ 50 y cerró a US$ 500 la tonelada, mientras que el sorgo concluyó la jornada a US$ 230.

Con información de Télam