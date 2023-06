El mercado de granos local cerró con cotizaciones entre estables y bajistas

El mercado de Rosario cerró hoy con cotizaciones entre estables y bajistas entre los principales granos, en consonancia con las bajas de Chicago, mercado de referencia.

En trigo se registró una mayor presencia de compradores, principalmente apostados sobre los segmentos de la nueva campaña, sin grandes cambios en los precios.

Por el cereal con descarga inmediata y contractual, las ofertas se ubicaron en US$ 275 la tonelada, sin cambios entre jornadas, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.

En el trigo de la cosecha 2023/24, el tramo noviembre-enero 2024 nuevamente se ubicó en US$ 235 la tonelada, y la descarga en febrero cayó US$ 5 hasta US$ 230 la tonelada.

Por el lado del maíz, hubo un recorte en el abanico de posiciones de compra, al tiempo que se presentaron importantes y generalizadas bajas en los valores propuestos.

El precio propuesto por maíz con entrega entre junio y julio cayó US$ 15 para arribar a valores de US$ 185 la tonelada para ambas posiciones.

Luego, la descarga en el mes de agosto descendió hasta US$ 180 la tonelada, lo que significó también una mema de US$ 15 entre jornadas.

Finalmente, por soja hubo menos participantes activos y cotizaciones que se mostraron idénticas a las registradas ayer, en un mercado con un discreto dinamismo comercial.

En este contexto, tanto por la oleaginosa disponible como para las fijaciones de mercadería se ofrecieron de manera abierta y generalizada $77.000 la tonelada.

Por su parte, el mercado de girasol se mantuvo estable en términos generales.

En este sentido, las ofertas abiertas del día se volvieron a ubicar en valores de US$ 300 la tonelada por la oleaginosa con entrega entre diciembre y enero de 2024.

En la rueda de hoy, no hubo ofertas abiertas de compra por cebada ni sorgo.

Con información de Télam