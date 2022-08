Cotizaciones dispares en el mercado de Rosario, en una jornada marcada por el informe del USDA

El mercado de granos de Rosario operó hoy con cotizaciones dispares entre los principales granos negociados, en una jornada signada por la publicación del Informe Mensual de Oferta y Demanda Agrícola del USDA.

El trigo presentó bajas generalizadas, tanto por la mercadería de la actual campaña comercial como de la correspondiente a la cosecha 2022/23; el maíz registró una menor demanda y la soja observó un mayor número de compradores y valores levemente por encima de los registrados durante la anterior rueda de negocios.

En el mercado de la soja y con una mayor presencia de participantes activos, el sector industrial se mantiene concentrado en las entregas cortas de mercadería.

Por soja con entrega inmediata, se ofrecieron de manera abierta US$ 395 por tonelada y, en moneda local, las ofertas por la mercadería disponible, con entrega contractual y para las fijaciones, se ubicaron en $53.150 por tonelada, levemente por encima de los valores registrados en la jornada anterior.

En el mercado de girasol, las ofertas abiertas no registraron variaciones con relación al jueves y por la oleaginosa disponible se ofreció US$ 500 por tonelada, mientras que el tramo diciembre-marzo del 2023 se mantuvo estable en US$ 450.

En el mercado de trigo, se mantuvo estable la cantidad de compradores y de posiciones abiertas de compra, con precios que ajustaron a la baja con relación a la anterior jornada: por el cereal con descarga desde el 16 de agosto se ofreció US$ 295 y la posición contractual se ubicó en US$ 290, US$ 10 por debajo de la rueda anterior.

En cuanto al trigo correspondiente al próximo ciclo comercial, para la entrega de mercadería entre noviembre y enero de 2023, las ofertas descendieron a US$ 275, implicando una caída de US$ 10 entre jornadas para las tres posiciones.

Por el lado del maíz, un menor número de compradores y de posiciones abiertas correspondientes a la cosecha 2022/23 llevó a los precios a presentar cotizaciones dispares.

Por el cereal con entrega inmediata y contractual, las ofertas se mantuvieron sin cambios en US$ 225 por tonelada, similar valor para la entrega de mercadería en septiembre, con una caída de US$ 10 entre jornadas.

El tramo comprendido entre octubre y noviembre 2022 se ubicó en US$ 235, con una suba de US$ 5 y US$ 3, respectivamente; y la posición diciembre descendió US$ 2 hasta US$ 230.

En tanto, por el maíz del próximo ciclo, la posición marzo 2023 subió US$ 5 hasta US$ 225, mismo valor ofrecido para la descarga en abril 2023, lo que representó una suba de US$ 10 entre ruedas.

Con información de Télam