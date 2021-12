Cierre estable de los granos en Rosario

Los precios de los granos cerraron sin grandes variaciones en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con una pequeña suba en el caso de la soja disponible, mientras que los cereales se mantuvieron con cierres estables en sus cotizaciones.

Por la oleaginosa disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería, las ofertas se encontraron en US$ 360 la tonelada, US$ 2 por encima de lo ofertado en la previa, al mismo tiempo que la mejor oferta en pesos para las fijaciones y la entrega disponible se ubicó en $ 36.610 la tonelada.

Por su parte, las ofertas por el maíz con descarga inmediata y contractual se ubicaron en US$ 210 la tonelada, sin cambios entre jornadas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por el cereal de la próxima cosecha, las ofertas para la descarga en marzo, abril y mayo fueron de US$ 200; junio, US$ 180; y julio, US$ 178.

Respecto al trigo con entrega contractual, la mejor oferta se ubicó en US$ 235 la tonelada, sin cambios respecto a la rueda de ayer.

En cuanto a las posiciones del 2022, la entrega en enero, febrero y marzo se posicionó en US$ 245 y para abril en US$ 250.

Por último, el girasol cerró a US$ 420 y el sorgo a US$ 208.

Con información de Télam