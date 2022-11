Luego de 13 jornadas consecutivas con ventas, el Banco Central compró US$ 5,5 millones

En lo que va de noviembre, el ente que conduce Miguel Pesce acumula ventas por US$ 906 millones en noviembre, una cifra que ya es más alta que el total del mes pasado.

El dólar oficial cerró en un promedio de $ 169,60, con una suba de 42 centavos respecto al martes. La suba se dio en el contexto de una jornada en la que el Banco Central logró cortar 13 ruedas consecutivas con ventas, al quedar con un saldo comprador por un monto estimado en US$ 5,5 millones.

Fuentes de mercado señalaron que la autoridad monetaria finalizó la rueda de hoy con un saldo positivo de US$ 5,5 millones e interrumpió una racha negativa de 13 jornadas la hilo con ventas. En lo que va de noviembre, el ente que conduce Miguel Pesce acumula ventas por US$ 906 millones en noviembre, una cifra que ya es más alta que el total del mes pasado, cuando el ente rector de la economía se había desprendido de US$ 496 millones.

Desde la finalización del sistema "dólar soja", el balance es negativo y el Central se vendió US$ 1.402 millones. De seguir con esta dinámica durante lo que queda del mes, se podría romper el récord registrado en julio. Durante ese mes, la cuenta corriente del balance cambiario del Banco Central registró el mayor déficit mensual del 2022, por una pérdida de US$ 1.284 millones.

Mercado cambiario

En el segmento informal, el denominado dólar "blue" anotó un avance de cinco pesos, a $ 308 por unidad, que se suma al incremento de ocho pesos que marcó ayer. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registró un incremento de 1,7%, a $ 324,51; mientras que el MEP subió 2,7%, a $ 310,19, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 35 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $162,47.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 220,48 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $ 279,84. En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $ 296,80, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $ 339,20.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 259 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 88 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 714 millones.

