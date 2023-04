Dólar soja 3: a una semana de cerrar el "Soja 3", el Agro condiciona la liquidación y presiona por un tipo de cambio más alto

El dirigente del agro Gustavo Idígoras hizo explícito lo que muestran los números: ante la disparada del tipo de cambio ilegal, les parece bajo un dólar a $ 300 y por eso no liquidan la soja acumulada.

Aunque el Banco Central (BCRA) acumuló dos días comprando divisas a raíz de los ingresos vía dólar soja 3 y dólar agro, la liquidación por parte del sector agropecuario no es la esperada. En comparación con las ediciones previas, el nivel de aporte es menor y los exportadores no lo esconden: ante la disparada del tipo de cambio ilegal, les parece bajo un dólar a $ 300.

Las empresas agroexportadoras liquidaron divisas por casi US$ 106 millones este lunes en el marco de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III), con lo que se superaron los US$ 1.360 millones ingresados desde que entró en vigencia la medida el lunes pasado.

Presionan por un dólar más alto

El fin de semana, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, afirmó que "la venta de soja viene demorada y está muy castigada por la sequía". En conversación con Radio La Red, sostuvo que la cosecha de soja "no supera los 22 millones de toneladas totales" y "tiene una calidad cuestionable por un porcentaje alto de granos verdes", también "por culpa de la sequía".

Según el dirigente aceitero, otros factores que problematizan las exportaciones de soja son el "mercado cambiario inquieto" y "el precio", sobre el cual -explicó- "el productor tenía expectativa de que sea mayor para tratar de paliar alguna de las consecuencias de la sequía y no lo está viendo porque las fábricas no están en condiciones de pagarlo porque el tipo de cambio no supera $ 300".

Respecto al tipo de cambio fijado en el programa, Idígoras afirmó que el ministro de Economía, Sergio Massa, fue "contundente al decir que bajo ningún punto de vista el decreto va a tocar el tipo de cambio". El dirigente admitió que previo a la implementación del dólar agro -que amplía el dólar soja 3 a decenas economías regionales-, en el sector tenían proyectado "llegar a 10 millones de toneladas", pero aseguró que con unas condiciones de mercado distintas, "lamentablemente, no se va a alcanzar los 10 millones de toneladas y tampoco se sabe cuál va a ser el piso".

"Las brechas cambiarias siempre generan una retracción muy fuerte del mercado de granos como en cualquier otro en Argentina. Las condiciones de cosecha siguieron empeorando y se retrasaron y el mercado internacional no está colaborando con la Argentina para tener un precio atractivo", subrayó Idígoras.

El dólar agro en números

El sector ingresó un total de US$ 1.390 millones desde la puesta en marcha del denominado dólar agro. La liquidación del día permitió que el BCRA concluyera la sesión con compras por US$ 106 millones y de esta manera el resultado de abril pasó a ser positivo por US$ 190 millones. Se registraron dos días seguidos en que el Central logra retener el 100% de lo liquidado por esta vía.

Sin embargo, el flujo de soja comercializada en el mercado de granos continúa en niveles bajos. El monto total ingresado se ubicó US$ 176 millones por debajo de lo registrado en la misma cantidad de días de vigencia del PIE II y US$ 2.778 millones menos que en el PIE I.

Durante la jornada del viernes, se vendieron 150.460 toneladas de grano y así acumularon 1.129.852 toneladas desde que entró en vigencia la medida. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, bajo este dólar agro se llevan liquidados U$S 1.255 millones y emitido un 4,5% de la base monetaria. A esta altura, el PIE I llevaba U$S 3.186 y 10,7%, respectivamente.

La entidad a cargo de Miguel Pesce acumuló la semana pasada compras netas en el mercado por US$ 210 millones, logrando resultados positivos por segunda semana consecutiva. Más allá de atravesar un viernes atípico por un cambio de normativa que restringió la demanda de divisas, esta reversión en la dinámica cambiaria permitió que abril ya muestre un saldo positivo de US$ 85 millones.

Pero no alcanza para contener la estampida especulativa que sufre el país por estas horas: la pérdida de divisas del BCRA en lo que va de 2023 suma US$ 2.900 millones, la peor para el periodo desde 2003. Si la liquidación de soja no repunta, el Central no tendrá poder de fuego para contestar.