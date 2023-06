Aún con dólar soja, el Banco Central perdió US$ 2.000 millones en mayo

Los pagos de deuda a organismos y la intervención en el mercado de bonos para sostener las cotizaciones paralelas explicaron la caída de las reservas. Mientras tanto, el Gobierno negocia con el FMI para adelantar desembolsos.

Aun con la vigencia del dólar soja III, en mayo el Banco Central (BCRA) perdió reservas por US$ 2.000 millones y acumula una caída de US$ 11.600 millones en lo que va del año. Según las estimaciones sobre la base de activos de la autoridad monetaria, las reservas netas se ubican en terreno negativo por US$ 1.300 millones.

Los pagos de deuda a organismos y la intervención en el mercado de bonos para sostener las cotizaciones paralelas explicaron la caída de las reservas en mayo. Las liquidaciones en el mercado de cambios compensaron solo en el margen.

En mayo, el BCRA tuvo el saldo comprador más alto en cinco meses impulsado por la vigencia del programa de incentivo para que los sojeros liquiden. El mes cerró con una nueva caída de depósitos privados en dólares, lo que se traduce en menores reservas brutas por estar estos encajados casi en su totalidad en cuentas del BCRA. En dos meses, la salida fue de US$ 745 millones, marginal respecto a lo ocurrido en otros períodos pre elecciones.

El impacto de las importaciones en las cuentas del Banco Central

Según datos de la Secretaría de Comercio, entre enero y mayo de se aprobó el 88% del total de las solicitudes realizadas a través del Sistema de Importaciones (SIRA). El monto total de las importaciones autorizadas durante los primeros cinco meses del año alcanzó los US$ 36.757 millones, lo que representa un 21% más respecto al mismo período del año anterior.

Durante este lapso, se autorizaron solicitudes de importaciones a 22.691 empresas de las cuales el 97% son Pymes. Las autorizaciones por usos económicos se explican de la siguiente manera:

46% son insumos y materiales para la producción.

24% son bienes de capital.

18% combustible y energía.

12% bienes de consumo y autos.

Adelantos y cambios de metas

El cronograma de pagos y desembolsos del acuerdo con el FMI preveía un desembolso neto por US$ 1.300 millones en junio una vez aprobada la primera revisión del año. Dado que el entendimiento luce virtualmente caído, el Gobierno se mantiene expectante para cerrar las negociaciones con el organismo a cargo de Kristalina Georgieva para adelantar los desembolsos de todo el año.

En 2022, la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce cumplió la meta acordada con el FMI, pero este año el panorama cambió drásticamente. Aun con la flexibilización de la meta contemplando el impacto de la sequía, en lo que va de 2023 la brecha de incumplimiento es muy elevada. Según la consultora LCG, el primer trimestre "cerró con un hueco de US$ 2.613 millones entre el valor efectivo y el acordado, y a mayo el déficit en términos de reservas es de US$ 10.239 millones".

Desde un principio 2023 se presentaba como un año desafiante en términos de acumulación de reservas. Contaba con un flujo de pagos netos al FMI en lugar de los desembolsos netos de 2022, y los pagos de intereses de la deuda con privados se elevaba producto de los cupones crecientes acordados en la última reestructuración. Sobre esto, la sequía sumó presión al restar exportaciones por casi US$ 22.000 millones.

Con este panorama, los elementos que el Gobierno preveía como paliativos ante el desplome de ingresos externos no surtieron efecto. El ahorro por menores importaciones de energía a partir de la baja de precio y de una caída en las cantidades demandadas y el menor goteo por atesoramiento y turismo en el exterior, penalizados con un dólar más alto (dólar Qatar), "apenas cubren un tercio de la caída de las exportaciones", .

Un waiver del FMI que permita sostener los desembolsos atados a cada pago y la activación del swap con China para el comercio bilateral podrán moderar en el corto plazo este faltante, pero "difícilmente el BCRA esté en condiciones de flexibilizar las restricciones que operan sobre las importaciones y eso tendrá correlato directo sobre la actividad económica".