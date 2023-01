Estabilidad macro con crecimiento: la fórmula postpandemia que busca afianzar Massa

A pesar de un contexto internacional negativo por la guerra, el equipo económico logró que el ordenamiento de las variables macroeconómicas se de en un contexto de crecimiento de la economía, la inversión, la industria y el empleo. Números y perspectivas.

Desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, los niveles de actividad económica en todas las ramas importantes se mantuvieron al alza y presentan una dinámica superior incluso al 2019, año de la prepandemia. En paralelo, desde agosto comenzó un proceso de estabilización macroeconómica que permitió dar certidumbre, lo cual se vio reflejado en el cierre de año que tuvieron las acciones argentinas que cotizan en el exterior.

Los números que muestran como crece la economía

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica, en octubre la actividad económica creció 4,5% frente al mismo mes de 2021 y 3,7% contra 2019. A pesar del desgaste de reservas que supuso la guerra en Europa, hay más datos que confirman la tendencia alcista de la economía.

En el acumulado enero-octubre, la actividad industrial creció un 5,7% frente al mismo periodo del año pasado y un 11,5% en relación al 2019 (INDEC). Hoy la industria argentina está operando en los mayores niveles desde 2017: la capacidad instalada se encuentra casi en el 70%.

En noviembre siguió la tendencia: la actividad industrial creció tanto 1,2% intermensual como 1,9% interanual y acumuló desde enero un crecimiento de 5,3% respecto a 2021 y 12% a 2019, según el índice adelantado de actividad industrial elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI). Con 499.774 unidades anuales producidas de enero a noviembre, el volumen de producción automotriz se ubica un 66,4% por encima del mismo periodo en 2019, presentando los niveles más altos desde 2015, cuando se fabricaron 508.269 vehículos.

De hecho, estos días hubo anuncios de inversión de VW, Toyota, Ivecco y Mercedes Benz, lo cual indica que el sector automotriz va a seguir en un proceso de expansión.

Suba del empleo en el sector privado

En comparación con septiembre de 2021, se registraron más de 295 mil nuevos empleos (+5%), a nivel industrial en los primeros 9 meses del año. La industria manufacturera sumó un 3,7% y un 4,4% en términos interanuales, lo que representa 51 mil trabajadoras y trabajadores más. Hoy, 22 de las 24 provincias tienen casi pleno empleo.

Asimismo, ya se contabilizan 21 meses de alzas intermensuales ininterrumpidas en la creación de trabajo formal y la creación de empleo industrial registrado lleva 14 meses consecutivos.

Exportaciones

Durante los primeros 11 meses del año, las exportaciones se incrementaron en un 15,3% en relación al mismo periodo del año anterior. Alcanzaron los US$ 82.293 millones, el valor más alto de la serie.

En noviembre se exportaron US$ 7.089 millones, 3,6% más que en octubre (medición sin estacionalidad). Se trata del máximo valor para un mes de noviembre en la historia. Respecto al mismo mes de 2021, las exportaciones crecieron 14,5% (USD +898 millones), la segunda expansión consecutiva. La suba respondió tanto a suba de precios (+10,5%) como de cantidades (+3,5%). En los primeros once meses del año, las exportaciones totalizaron USD 82.293 millones, USD 10.946 millones más que el año pasado (+15,3%).

A su vez, las ventas externas acumuladas del año son las más altas de toda la serie. En el sector automotriz, las exportaciones acumuladas en enero-noviembre alcanzaron niveles máximos desde 2014.

Inversiones

El ciclo virtuoso de crecimiento económico e industrial está siendo sostenido por la tasa de inversión más alta de los últimos diez años, en torno al 22% del Producto Bruto interno. La inversión es el componente de la demanda que más creció frente a 2021 y 2019 (+14% vs tercer trimestre de 2021 y +43,7% vs 4to trimestre de 2019). Al mismo tiempo, en noviembre, las cantidades importadas de bienes de capital se incrementaron 12% en términos interanuales y 75,9% frente a noviembre de 2019.

Estabilidad macroeconómica y financiera

El 2022 cierra con el Merval a paso firme, que supera por primera vez desde las PASO de 2019 los US$ 600, acumulando una suba de 13% en dólares en el último mes. Desde la llegada de Massa al Ministerio de Economía, el índice de acciones argentinas ha acumulado una suba de +60%, lo que le permite cerrar el 2022 con un rendimiento del +47%.

Es una gran noticia para los inversores locales, sobre todo al observar el contexto internacional de crisis política y económica que desencadenó la Guerra entre Ucrania y Rusia a inicios de año: el Índice SPY cayó un 20% en 2022, al igual que el Dow Jones (-8.8%) y el Nasdaq (33%).

A su vez, En noviembre, el Sector Público registró un déficit primario de $ 227.838,3 millones, lo que representa 0,3% del PBI, y un déficit financiero de $ 531.277,1 millones. A su vez, entre enero y noviembre se acumula un déficit primario de $1.453.012,6 millones y un déficit financiero de $ 2.702.432,9 millones. El Gobierno se encamina a cerrar la meta de gastos consensuada con el FMI de cara al cierre del año sin inconvenientes.

Además, el Banco Central compró US$ 133 millones en la última rueda del año del mercado cambiario y cerró el año con un acumulado de más US$ 5.824 millones y superó la meta de acumulación de reservas pautada en el acuerdo con el FMI. Desde la reimplementación del Programa de Incremento Exportador (PIE) -conocido como dólar soja 2-, la autoridad monetaria logró adquirir US$ 2.312 millones.

El BCRA aceleró la acumulación de reservas en el último mes del año al comprar unos US$ 1.987 millones en el mercado cambiario en diciembre y logró cerrar el año cumpliendo con la meta fijada en el acuerdo con el FMI (US$ 5.000 millones). Las reservas internacionales cerrarán el año en US$ 44.588 millones, cuando arrancaron 2022 en US$ 39.582 millones.