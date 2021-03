El 63% de las industrias aumentaron o mantuvieron sus ventas en enero

El 63 por ciento de las industrias del país aumentaron o mantuvieron en enero sus ventas en el mercado interno en comparación con el promedio del último trimestre del 2020, de acuerdo a los resultados de una encuesta realizada por la Unión Industrial Argentina (UIA). La entidad comunicó que, sobre un total de 750 empresas relevadas, el 26 por ciento de las compañías aumentó sus ventas durante el primer mes del año, mientras que el 37 por ciento mantuvo el nivel de operaciones. El 37 por ciento restante registró una disminución en sus ventas.

En lo que respecta al nivel de producción, el 25 por ciento de las firmas encuestadas por la UIA sostuvo que se incrementó en enero respecto al último trimestre de 2020 y el 41 por ciento aseguró que no mostraron cambios en la cantidad de manufacturas. El 34 por ciento restante advirtió una disminución.

“Luego de un 2020 atravesado plenamente por las consecuencias económicas y operativas de la pandemia, en enero de 2021 se registró una mejora tanto de los indicadores de producción como de ventas, en línea con la recuperación de la producción de fines de 2020”, sostuvo el trabajo de la UIA. Sin embargo, el documento señala que la actividad podría encontrar "nuevas dificultades" en un contexto en el que permanece "acotado" el acceso al crédito.

Respecto a las ventas externas, el trabajo evidencia que el 27 por ciento de las empresas encuestadas indicó que sus ventas se redujeron con respecto al promedio del cuarto trimestre 2020.

En cuanto a las expectativas, se ponderó que “si bien el 36 por ciento espera que la situación económica del país mejore en el próximo año (solo el 11 por ciento indicó que la situación había mejorado en el último año), las cifras son mejores a nivel empresa y sector, con un 50 por ciento de empresas con expectativas positivas”.

Con el recupero de la actividad se dinamizó el funcionamiento de la cadena de pagos aunque persisten demoras, ya que “el 22 por ciento de las empresas afirmó que no pudo pagar impuestos, el 14 por ciento los compromisos financieros, el 9 por ciento no pudo pagar a proveedores, el 9 por ciento no pudo afrontar tarifas de servicios públicos y el 4 por ciento los salarios”.