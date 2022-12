Pymes argentinas buscan incrementar sus exportaciones tecnológicas en feria en Londres

Nueve pequeñas y medianas empresas argentinas buscan incrementar sus exportaciones al participar por primera vez en la feria tecnológica AI & Big Data Expo Global en Londres, Inglaterra, informó hoy la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici).

La feria es el evento anual que explora la convergencia de Inteligencia Artificial, Big Data, IoT, 5G, Blockchain, Cyber Security & Cloud, y es la primera vez que la Argentina participa con un pabellón propio, al tiempo que se presentan pymes proveedoras de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) del país.

Éstas son: Nube Boutique Creativa SA, Cooperativa de Trabajo TECSO LTDA, Smart Legal SAS, Arcadia Global Solutions SAS, Ark One Studios, NIPPIWORKING ANYONE y AI Full Audits SAS; la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, y el Cluster Tecnológico de Córdoba.

"Esta es nuestra primera participación en una feria internacional de este tipo y es super conveniente en el aspecto de las vinculaciones que hemos hecho con otras empresas; sirve mucho también para captar nuevas ideas e incorporar conocimientos, difíciles de encontrar en otros ámbitos", expresó al respecto Lucio Zarazaga, CTO y Cofundador de Full Audits.

Según la Aaici, la Argentina es el segundo exportador de América Latina de SBC y el 39° a nivel global; en tanto, si se observan los datos anuales 2021, se trata del cuarto complejo exportador argentino.

En 2021 se exportaron servicios por un total de casi US$ 9.400 millones, de los cuales cerca de US$ 6.800 fueron SBC, mientras que en el primer semestre de 2022, las exportaciones argentinas de servicios sumaron US$ 6.589 millones, correspondiendo US$ 3.946 millones a los SBC.

Con información de Télam