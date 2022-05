Las exportaciones pymes registran crecimiento récord en 2022

Las empresas de este segmento sumaron en los primeros cuatro meses del año 4142 millones de dólares en exportaciones, con un alza de 11% interanual.

Las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) alcanzaron los u$s 4142 millones en el primer cuatrimestre del año, lo que representó el segundo valor más alto en 9 años y una suba del 11% interanual y del 20% respecto a 2020, de acuerdo a datos preliminares informados este jueves por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme).

Las ventas de las mipymes representaron en el período el 15% del total exportado, con u$s 27.681 millones, mientras que los principales destinos de los envíos externos entre enero y abril fueron Brasil (u$s 663 millones), Estados Unidos (u$s 481 millones), China (u$s 463 millones), Chile (u$s 333 millones), Uruguay (u$s 203 millones), Países Bajos (u$s 199 millones), y España (u$s 141 millones).

El titular de la Sepyme, Guillermo Merediz, destacó que “las exportaciones de las mipymes batieron un nuevo récord y en el primer cuatrimestre de este año alcanzaron los u$s 4142 millones, el segundo valor más alto en nueve años”. En esa línea afirmó que se trata “mucho más que de números positivos”, y afirmó que “esto es la muestra de la gran capacidad que tienen las pymes argentinas, del reconocimiento del mercado internacional y del acompañamiento del Estado para que nuestras empresarias y empresarios sigan invirtiendo y puedan crecer”.

Por sectores, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) nuevamente encabezaron las ventas tras superar los u$s 1467 millones, un alza del 15% interanual para ese período. En segundo lugar, se ubicaron los Productos Primarios (PP) con envíos por más de u$s 1434 millones, con un incremento del 20% interanual, y a continuación figuraron las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con más de u$s 1101 millones (+8% interanual).

En tanto, los Combustibles y Energía (CyE) fueron los que más crecieron en términos porcentuales, al subir un 186% sobre igual período de 2021. En el primer cuatrimestre del año, abril resultó el mes más significativo con exportaciones que superaron los u$s 1107 millones, mostrando una mejora del 20,8% interanual y del 20,6% respecto a igual mes de 2019, último año antes de la pandemia.

Los principales destinos de las ventas en el cuarto mes del año fueron Brasil (u$s 194 millones), Estados Unidos (u$s 114 millones), China (u$s 103 millones), Chile (u$s 89 millones) y España (u$s 55 millones).

A nivel general el sector externo concluyó el primer cuatrimestre del año con una fuerte expansión, y así las ventas de productos argentinos al exterior alcanzaron los u$s 27.681 millones, lo que significó un aumento interanual del 28,5% que “permitió lograr el valor más alto de la historia para ese período, de acuerdo a datos de INDEC”, señaló la Sepyme. Respecto de las cantidades exportadas, se logró “el segundo mayor registro de la historia, solo superado por el mismo período de 2008”.

Con el objetivo de promover y acompañar los envíos externos, la Sepyme lleva adelante el Plan de Desarrollo Federal Exportador pyme y en ese marco, a principios de mes presentó la línea Impulso a las Exportaciones, que destina un cupo inicial de 50.000 millones de pesos para que entidades financieras puedan otorgar créditos de entre $ 100 millones y $ 500 millones, con una tasa de 35% (fija 3 años y luego Badlar) y subsidiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep).

Estos préstamos están destinados a proyectos de inversión con capital de trabajo asociado, para pymes de los sectores industrial, agroindustrial, porcino y avícola. Merediz, resaltó que la nueva línea “incrementa la oferta crediticia del Ministerio de Desarrollo Productivo, que es de las más grandes de la historia argentina y en la que trabajamos junto a toda la banca pública y privada”, y aseguró que “desde el inicio de la gestión consideramos fundamental garantizar a las pymes el acceso al financiamiento”.

A través del Plan de Desarrollo Federal Exportador pyme, en 2021 la Secretaria asistió con 15.000 millones de pesos a más de 10.000 pymes para mejorar competencias exportadoras, mediante iniciativas que incluyeron 80 capacitaciones en la que participaron 7170 personas. También se dieron asistencias técnicas para 420 proyectos de pymes para el desarrollo exportador, además de 910 proyectos que se encuentran pre aprobados; financiamiento específico para exportaciones por más de 3420 millones de pesos, con líneas a tasas subsidiadas por el Fondep; y acciones de promoción internacional para más de 20 sectores productivos.