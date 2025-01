Evasores millonarios: ARBA retuvo yates de lujo en un country del Tigre

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) realizó un operativo de fiscalización en el country Santa María de Tigre, y allí retuvo tres embarcaciones de lujo con deudas por $8,6 millones. También identificó casi 20 mil metros cuadrados sin declarar.

Según comunicaron desde el organismo, “durante un operativo en el exclusivo country Santa María de Tigre, se retuvieron tres yates de lujo valuados en hasta $120 millones, con deudas acumuladas en el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas que suman $8,6 millones”. Este viernes los controles continuarán en la zona de San Fernando.

Uno de los yates retenidos por ARBA

El operativo incluyó también la detección de 19.470 metros cuadrados sin declarar en los barrios cerrados Santa María de Tigre, Marinas H, Santa Clara y Santa Teresa. Dichas propiedades tributaban como terrenos baldíos a pesar de estar edificadas. De esta manera, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, remarcó que “fiscalizar en estos sectores de alta concentración de riqueza es esencial para reducir la evasión recuperando recursos que permitan financiar servicios públicos de calidad para todos los bonaerenses”.

Además destacó que los operativos forman parte de una estrategia y una definición política para “trabajar por una sociedad menos desigual”. En ese sentido ARBA continuará con las acciones de fiscalización en San Fernando, abarcando otros puntos estratégicos de la Provincia. Los controles se extenderán a countries, guarderías náuticas y zonas de alto valor inmobiliario para seguir promoviendo la equidad fiscal y combatiendo la evasión.

Country Santa María de Tigre

ARBA publicó el calendario de vencimientos de impuestos

A principio de año, ARBA publicó en el Boletín Oficial el cronograma de vencimientos para el impuesto sobre los Ingresos Brutos, que incluye tanto a contribuyentes locales como de convenio multilateral, pero no así otros tributos. En ese sentido, informaron que “si bien habitualmente la primera cuota del Inmobiliario vence en febrero, este año no emitirá boletas hasta que se defina el nuevo esquema tributario”. Así, desde el organismo confirmaron que “no habrá vencimientos de impuestos patrimoniales durante enero y febrero”.

A través de la resolución 1/2025 la información oficial establece los vencimientos para Ingresos Brutos pero no contempla las fechas de vencimiento de los tributos patrimoniales como el Inmobiliario Urbano, Rural y Complementario, Automotores y Embarcaciones Deportivas, que comenzarían a regir recién en marzo. También detalló los plazos para la presentación de las declaraciones juradas de Agentes de Recaudación e Información.

Por otra parte este año se reestablecerán los descuentos por buen cumplimiento. De esta manera, los y las contribuyentes que no registren deuda y opten por el pago anual anticipado de los impuestos patrimoniales obtendrán un descuento de hasta el 15% en Inmobiliario, tanto Urbano como Rural, Automotores y Embarcaciones Deportivas. Los y las contribuyentes pueden consultar el calendario completo de vencimientos y mantenerse actualizados sobre las novedades ingresando a www.arba.gob.ar.