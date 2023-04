Tras la caída de la inflación mayorista, ¿bajará la inflación minorista de abril?

Si el 8,1% de febrero en mayoristas condujo a una suba del 9,3% en marzo, la última cifra difundida por Indec debería reflejar una desaceleración minorista en abril. Sin embargo, hay reparos por analizar.

El Indec informó que la inflación mayorista en alimentos fue del 5,8% en marzo, 2,3 puntos porcentuales menos que el mes anterior. Lo registrado en este segmento suele anticipar lo que viene el mes próximo para los precios minoristas, lo cual refuerza las expectativas de una desaceleración tras el pico de marzo. Pero, pese a que voces expertas reconocen una posible disminución, tuvieron reparos sobre este razonamiento lineal y vaticinaron que para el resto del año continuará la problemática en negocios de cercanía y supermercados.

En marzo, los precios mayoristas marcaron un aumento del 5,1%, desacelerando 1,9 puntos porcentuales contra febrero. Fue la primera vez desde octubre que el aumento resultó inferior al 6% mensual. Para el rubro alimentos y bebidas, en particular, el aumento fue del 5,8%, mientras que, en febrero, había sido del 8,1%.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Si el 8,1% de febrero en mayoristas condujo a una suba del 9,3% en marzo, la última cifra difundida por Indec debería reflejar una desaceleración minorista en abril. Aún así, quedan observaciones por analizar.

Qué pasará en abril luego del pico de marzo

En diálogo con El Destape, el economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) Federico Zirulnik analizó: "En general hay una correlación entre inflación mayorista e inflación minorista. Muchas veces es un anticipo, lo que no siempre está claro es cuántos meses para adelante. Muchas veces la inflación mayorista baja o sube pero los precios en boca de expendio, en supermercados y demás, no se ve reflejada esa misma variación". En este sentido, agregó: "Nosotros en CESO medimos inflación de alimentos en supermercados únicamente y vemos una desaceleración en los precios de los alimentos".

Sin embargo, advirtió: "El problema es que un mes es alimentos y educación, el otro es servicios y salud, en otros es indumentaria. Sin duda que alimentos es el que más pega en la canasta de los trabajadores, pero el número final no debería estar determinado sólo por la desaceleración de los precios de los alimentos. Además...no es que bajan los precios sino que sólo se está desacelerando, es decir, estarán aumentando menos que el mes anterior".

Por su parte, el director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política, Isaac Rudnik, bajó las expectativas por una posible ralentización de precios: "Con un valor tan alto en marzo, si el aumento fuera más alto, estaríamos al borde de una catástrofe. Debería ser menos, aunque los precios que estamos viendo están subiendo, quizás en una proporción más baja que el 13,5 de febrero y 8,9 que nos dio a nosotros en negocios de cercanía".

¿Y qué pasa en los negocios de cercanía? Fernando Savore, titular de la Federación de Almaceneros, dialogó con este medio y fue más pesimista: "La verdad es que las cifras confunden porque nosotros cuando vamos a mayoristas seguimos pagando más caro la mercadería. Así que no sé qué datos dan ellos, qué datos profundizan ellos". Por eso es "necesario" que desde la Secretaría de Comercio "hagan" un relevamiento de costos, consignó.

"Si no revisamos las boletas que pagamos nosotros y que pagan ellos (mayoristas), no vamos a ver dónde está el formador de precios. O si hay especulación, no sé. Yo la verdad que no creo que la inflación del mes de abril dé menos que la de marzo. Pero bueno, los números son los números, no lo que dicen las boletas que yo compro", cerró Savore.

Crónica de la baja mayorista

En términos anuales, la suba mayorista fue del 101,9% y en lo que va del 2023 acumularon 19,7%. Entre los productos nacionales, los Productos Primarios subieron un 1,5% mensual (+90% interanual), mientras que los Manufacturados lo hicieron al 5,9% mensual (103% interanual).

Respecto a los primeros, se destacó una baja nominal del 4,9% mensual en Cereales y Oleaginosas, del 2% mensual de Frutas y del 1% de Ganado vacuno. Por otro lado, entre los principales rubros de los productos Manufacturados, Alimentos y bebidas subió 5,8% mensual, los Textiles 5% mensual y Sustancias y productos químicos 5,3%.

Por su parte, los Productos Importados se incrementaron 6,9% en el mes (127% interanual), siendo también la menor suba mensual desde octubre de 2022. Según la consultora LCG, "la baja de la inflación mayorista se explica principalmente por el magro aumento de los Productos Primarios que, en gran medida, se debe a una caída nominal del precio de los Cereales y Oleaginosas en un contexto donde el precio internacional del poroto de soja cayó 3,5% mensual, de acuerdo al Banco Mundial".

En este sentido, Productos Primarios aportó sólo 0,3 puntos de inflación al índice general, cuando en los tres meses previos este rubro estuvo aportando 1,5 puntos. De haber aportado lo usual, el IPIM habría marcado una suba del 6,4% mensual.