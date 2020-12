Inflación 2021: proyecciones que trazan un pronóstico reservado

En la calle se percibe y en el Gobierno se sabe que se aproxima un fuerte descongelamiento de servicios y productos de consumo masivo luego de meses de una economía paralizada por la pandemia. El impacto inflacionario puede generar un alza de precios que distintas consultoras privadas estiman por encima del 50%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Banco Central (BCRA) proyectó una inflación anual de casi el 37% y elevaron sus estimaciones. A fines de noviembre, los analistas del mercado aumentaron en 0,9 puntos porcentuales (p.p.) los pronósticos provistos a fines del mes de octubre (35,8%).

Por su parte, quienes mejor pronosticaron esa variable para el corto plazo esperan una inflación promedio de 36,4%, esto es 1,3 p.p. por encima de lo proyectado por ese conjunto de pronosticadores en la encuesta previa (35,1%).

Al mismo tiempo, el promedio mensual de las variaciones esperadas entre noviembre y diciembre de 2020 es de 3,8%, “evidenciándose un sendero mensual ascendente hasta enero de 2021 para luego retomar una trayectoria generalmente descendente”, señaló el informe.

En una proyección mucho más optimista en comparación al REM, el Instituto de Trabajo y Economía - Fundación Germán Abdala estimó que la inflación va a cerrar en 35,6% anual en diciembre, mientras que para fines de 2021 se proyecta un aumento de precios levemente por debajo, en torno al 34,8%.

Inflación 2021

En lo que representa una advertencia para el Gobierno, la previsión de inflación para los próximos 12 meses se incrementó, ubicándose en 52,5% (+0,4 p.p. respecto de la encuesta pasada). También aumentó hasta 39,1% la inflación proyectada para los próximos 24 meses (+1,6 p.p. respecto del REM previo).

En tanto, lo pronosticado por los analistas para la inflación núcleo de diciembre disminuyó a 38,2% (-0,1 p.p. respecto de la encuesta anterior). Esta cifra resultó 18,4 p.p. inferior a la inflación en el componente núcleo registrada en diciembre de 2019 (56,7%).

A su vez, se prevé que aumente a 50% en diciembre de 2021 (+1,8 p.p. respecto al último relevamiento) para luego descender hasta 38,0% en diciembre de 2022 (+1,1 p.p. con relación al REM previo).

Además, la previsión de la inflación núcleo interanual proyectada para los próximos 24 meses se ubica en 38,9% (+3,4 p.p. respecto del REM previo).

Los privados basan su proyección por la inevitable presión al alza en los servicios públicos, combustibles, telecomunicaciones en general, en la presión salarial y en la liberalización paulatina de los precios de los principales productos de consumo masivo, alimentos y bebidas. Cabe remarcar que durante este año los fuertes controles en Precios Máximos, los congelamientos de tarifas, y las consecuencias generales de la recesión frenaron la dinámica inflacionaria de 2018 y 2019.

En diálogo con el El Destape Radio, el presidente, Alberto Fernández, afirmó que muchos aumentos "aún no fueron concretados". Igualmente, reconoció que habrá subas en muchos ámbitos: "Vivimos un año con todos los precios congelados, y por lo tanto hay que corregir, pero con sensatez. Por eso vamos a ser cuidadosos".

"Tenemos que recomponernos después de una caída fuerte y hay que hacerlo con mucho cuidado. Me preocupa lo que pasa con los alimentos, la inflación no puede desmadrarse", expresó el mandatario. En ese sentido, recalcó que le preocupa en particular "el problema de los frescos", al que consideró "muy serio".

Disciplina monetaria

El Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF (ex Corporación Andina de Fomento) viene de aprobar tres operaciones de crédito para la Argentina por un total de U$S 544 millones. Así, el Ministerio de Economía consiguió una parte del financiamiento externo para cerrar el déficit fiscal en 2021 y reducir necesidades de emisión monetaria del BCRA el año que viene.

El capital se utilizará para el desarrollo, fabricación, lanzamiento y puesta en órbita del satélite ARSAT-SG1 (U$S 243,8 millones); infraestructura social en materia de agua potable, educación y saneamiento en 67 municipios (U$S 200 millones); y el programa de inclusión digital y transformación educativa "Santa Fe + Conectada" (U$S 100 millones).

En el Presupuesto 2021, el 60% de los 4,5 puntos porcentuales de rojo primario sería con emisión monetaria y el 40% con deuda en el mercado local de capitales. Además, la inflación proyectada es del 29%. Al contar con estos fondos, los recursos también pueden repercutir en rebajar las presiones sobre el dólar paralelo y los precios en general.