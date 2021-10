Feletti reveló que la inflación de septiembre y octubre será de más del 3%

En medio de la discusión por el anuncio de un acuerdo de precios por 90 días, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, advirtió por los niveles de inflación de septiembre y de octubre. El funcionario anticipó que el próximo Índice de Precios al Consumidor que difundirá el Indec será superior al 3% y romperá la dinámica a la baja que venía mostrando el indicador en los últimos meses.

"La inflación de septiembre viene arriba de 3%, lo que observé de octubre en lo que va del mes tampoco me parece muy agradable y por eso retrotraeremos los precios al 1 de octubre", aseguró Feletti en diálogo con El Destape Radio. El funcionario agregó respecto al entendimiento con los empresarios: "Venimos de cinco años muy malos, evitemos frustraciones. Los acuerdos sociales generan expansión".

De acuerdo a las estimaciones que maneja el funcionario, en diciembre de 2019, la canasta básica alimentaria representaba el 9% del salario promedio del trabajador registrado del sector privado y en la última medición estaba en el 11%. "A pesar de la paritaria, este trabajador no pudo recomponer su poder de compra, imaginate los que tienen condiciones menos formales en el trabajo", afirmó Feletti.

Control de precios

Por otra parte, el secretario de Comercio Interior sostuvo que en caso de que vea un precio fuera del acuerdo de congelamiento de los 1250 productos le pedirá que lo bajen. El funcionario explicó que su misión es que el consumo repunte y bajar el peso de la CBA sobre el salario.

"Donde vea un precio fuera del acuerdo voy a ir a decirle señor baje ese precio", afirmó Feletti en su primera nota como funcionario nacional, en la que además indicó que espera poder cerrar el acuerdo con los comerciantes lo antes posible.

En diálogo con Roberto Navarro explicó que el control de precios deberá ser una tarea colectiva y que impondrán sanciones en caso de que sea necesario. "La capacidad de control es colectiva y social. Son las organizaciones sociales, las agrupaciones de la sociedad civil. La secretaría tiene un cuerpo de 300 inspectores, pero lo fundamental acá es el compromiso de organizaciones sindicales, de intendentes en la territorialidad. Es importante entender que el salario no se defiende solo en las paritarias", indicó.

"Algunos empresarios deben verlo como un proceso negativo, pero no hay perdida de rentabilidad. El objetivo de la Secretaría de Comercio es aparear política de ingresos con política de precios. Si esto no es así, no hay chances", concluyó Feletti.