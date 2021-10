Feletti: "La suba de exportaciones de maíz impulsó el aumento del pollo"

En su primera entrevista como funcionario, el nuevo secretario de Comercio advirtió por la influencia del incremento de los commoditties sobre los productos de consumo popular.

El nuevo secretario de Comercio, Roberto Feletti, alertó por el peso que tuvieron los commodities sobre la suba de precios para los productos de consumo masivo. En concreto, remarcó que el fuerte incremento del maíz produjo que pollo aumente casi 100% en dos años. Además, anticipó que tendrá una reunión con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario fue consultado por las contradicciones que genera el incentivo a las políticas de exportación para recuadar dólares y las consecuencias que esto genera en la dinámica de los precios internos. Al respecto, expresó: "Si mirás el coeficiente de exportación sobre producción en el caso del maíz, que subió del 47% al 63% en los últimos dos años, el kilo de pollo aumentó de 100 a 190 pesos... es casi simétrico. Son temas que habrá que ir trabajando, por eso es momento de parar la pelota y discutir estas cosas".

En ese sentido, Feletti anticipó que tiene una reunión pendiente con Domínguez, con quien tiene "un gran afecto", para "evaluar las políticas que llevó a cabo desde que llegó". Al mismo tiempo, remarcó: "Nosotros hoy tenemos que reestablecer el consumo de los sectores de ingreso medios, me resisto a convalidar una caída del consumo en las capas medias. El peronismo legó la idea de un consumo entre los sectores medios y no quiero abandonar esa idea".

"Si mirás atentamente el voto en los barrios mas humildes, intento conectar con esa demanda. Negociamos la paritaria y perdemos poder adquisitivo, cada peso que se pone en el bolsillo de los trabajadores se termina yendo por la Canasta Básica Alimentaria. Esto hay que cortarlo, hay que pararlo", enfatizó el funcionario.

El acuerdo con los empresarios

En su debut como secretario de Comercio, Feletti cerró un principio de acuerdo con empresas y supermercados para congelar el precio de 1.245 productos de consumo masivo (alimentos, limpieza e higiene personal). A una primera lista de 900, se sumaron en las últimas horas 345 más. Las compañías deberán presentar este mismo miércoles a última hora una lista con los precios de esos productos al 1º de octubre firmada por sus representantes legales.

Respecto a la discusión con los empresarios del sector, aseveró: "No estamos diciendo que pierdan, no nos metemos en planes de negocio, decimos que ganen por cantidad y no por precio". Y añadió: "Vemos una expansión importante del consumo, será la primera navidad con impacto atenuado de la pandemia, que no pasó en los últimos dos años. Tratemos que no se frustre por una escalada de precios".

"La respuesta en principio fue favorable, nadie se levantó de la mesa como suele plantearse en los medios. La Copal estaba discutiendo el escencario, estoy esperando que manden las listas con los productos que incluyan, firmado como declaración jurada", indicó Feletti..