"Tenemos que frenar la suba de la carne de alguna manera", dijo Cerruti

La portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, remarcó hoy la importancia de "frenar la suba de la carne de alguna manera", debido a que el incremento de este producto en los últimos días "fue muy fuerte".

La portavoz del Gobierno nacional relativizó las versiones sobre supuestas divergencias entre funcionarios sobre el tema, señaló que son discusiones normales cuando se gestiona y que se intercambian opiniones sobre cómo resolver una cuestión.

"Se evalúan todas las posibilidades para ver de qué manera se puede intervenir en el precio de la carne", explicó Cerruti.

Esta mañana, en su habitual encuentro de los jueves con periodistas en Casa de Gobierno, la portavoz consideró que "es el turno de avanzar con el tema del precio de la carne", que registró alzas en los últimos días y, en ese sentido, adelantó que "habrá novedades próximamente".

"Va a haber novedades próximamente. Están los ministros (de Desarrollo Productivo) Matías Kulfas y ( (Agricultura) Julián Domínguez, junto con el secretario (de Comercio Interior) Roberto Feletti, trabajando en mucha armonía para tomar mejores medidas. Serán anunciadas por el Presidente (Alberto Fernández) cuando haya que comunicarlas", señaló Cerruti.

La portavoz explicó que el Gobierno "está trabajando ahora en el tema", al que calificó como "primordial en estos días", y adelantó que "se están viendo todas las alternativas sobre la mesa en un clima de mucho trabajo y de mucha consulta con los diferentes actores del sector agroindustrial".

"Es un tema complejo porque no solo tiene que ver no solamente con la producción en Argentina sino con el especial momento de los precios de los alimentos en el mundo, que sabemos cómo ha escalado después de la pandemia, con lo cual no es una sola medida la que va a resolver la cuestión", observó Cerruti.

La vocera subrayó que "se ha trabajado y avanzado sobre el control de la inflación en cuanto a los precios cuidados y a los consumos en los supermercados y se avanzó todavía más ayer hablando con los mayoristas y con los supermercados" y recordó lo hecho con el sector de los "medicamentos", acuerdos alcanzado con los laboratorios.

"Es el turno de avanzar en un tema que es central porque en Argentina se consume mucha carne", concluyó la funcionaria.

Con información de Télam