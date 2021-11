El gobierno prepara cambios en la canasta de Precios Cuidados

La Secretaría de Comercio Interior incorporará productos navideños. Feletti también busca crera una canasta de frescos.

Una canasta navideña será incorporada en los próximos días al programa + Precios Cuidados, al tiempo que se modificarán otros productos que lo componen. Todo esto será antes del 7 de enero, cuando vence este esquema, que será relanzado con un objetivo concreto. La Secretaría de Comercio Interior también busca crear una canasta de frescos, que será trabajada de forma interministerial.

El 80% de los comercios cumple con el abastecimiento del programa y el 90% con los precios, de acuerdo al último relevamiento de la oficina que maneja Roberto Feletti. A los supermercados les es provechoso el programa como estimulador del consumo.

Muy por debajo de ese nivel, sin embargo, se ubica el aceite, cuyo stock fue provisto en solamente un 55%, lo que preocupa al funcionario, en particular en el caso del girasol, confiaron desde su despacho a El Destape. El fideicomiso voluntario que se creó con el sector implicó US$ 190 millones que se están por agotar. Ante esto, las empresas ofrecieron adicionarle US$ 28 millones para que se compensen los precios internos con los exportados hasta el 31 de enero, la fecha en que vence. En el encuentro que mantuvieron con Feletti la semana pasada se acordó entonces elevar el monto total a US$ 218 millones.

El fideicomiso es una herramienta a través de la cual el Gobierno buscó desacoplar los precios internacionales de los commodities a los valores que paga el consumidor, e implica que los exportadores subsidian a los productores otorgándoles una compensación por la diferencia entre el precio de exportación y el del mercado interno. Si bien todos los eslabones alegan cumplir con los suministros, el Gobierno llevará adelante una auditoría para encontrar dónde se producen los faltantes y se comprobará si se debe a especulación.

Antes de enero se realizarán recambios de algunos artículos premium que ingresaron al listado original por otros de consumo más masivo, en acuerdo con los fabricantes. De hecho, ante la proximidad de las festividades, Feletti incorporará la sidra y el pan dulce a la canasta navideña que estará incluida en + Precios Cuidados. Es que la canasta alimentaria, explican desde el despacho del economista, no debe ser asistencial, sino para mejorar el consumo de la población. El objetivo macro de la secretaría, en tanto, fue fijado en combatir la indigencia.

Se buscará compatibilizar para la siguiente etapa del programa, que comienza el 8 de enero, un listado con el consumo de un argentino medio, a lo que es probable que dejen de figurar 1.423 artículos, pero que no sea una cantidad inferior a 1.200, aseguraron a este medio desde la secretaría. El funcionario apelará también a alcanzar una actualización de precios que esté vinculada a la evolución de los salarios, lo que los mantenga asequibles a la realidad de los trabajadores.

Una canasta de frescos

Feletti también armará una propuesta de canasta de productos frescos, como ya lo hizo con la de secos. La meta será recomponer el consumo de carne a precios accesibles, como supo existir cuando era viceministro de Economía y su cargo actual era ocupado por Guillermo Moreno.

La idea será estandarizar un esquema para monitorear que el consumo de proteínas no baje de los 115 kilos anuales de carne por habitante, de los cuales 55 sería de carne vacuna; 40 de pollo; 10 de cerdo; y 5 de pescado. La idea de esta canasta de frescos se buscará asegurar un abastecimiento mínimo.

Consultado por El Destape, desde la Secretaría de Comercio Interior explicaron que en la actualidad rige menor regulación a las exportaciones que en 2015 y con precios internacionales más elevados. "Las retenciones son menores y no hay cupos", describieron. La oficina de Feletti desarrollará un proyecto que le presentará a los ministerios de Desarrollo Productivo, de Agricultura y de Economía, también en los próximos días.

El precio del pan

El lunes el secretario se reunió también con representantes del sector panadero. Evaluaron la situación de la industria y se comprometieron a generar los consensos necesarios entre todas las partes para garantizar el acceso a precios accesibles de un alimento indispensable para las familias argentinas.

“Nuestro objetivo como Gobierno es asegurar políticas de precios que cuiden los ingresos de los argentinos y las argentinas y preservar el estándar de consumo de los hogares”, refirió el economista tras el encuentro. Estuvieron presentes representantes de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA), la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), y los centros panaderos de Avellaneda, Merlo, Hurlingham y del Oeste.