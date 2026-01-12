Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la segunda semana de enero 2026

Cuál banco me conviene plazo fijo

En la segunda semana de enero de 2026, los plazos fijos vuelven a posicionarse como una de las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos que buscan preservar el valor de sus pesos con un instrumento tradicional, seguro y de rendimiento previsible. En un contexto de tasas en descenso respecto de meses anteriores, la clave pasa por comparar entidad por entidad para identificar cuál ofrece hoy el mejor retorno.

De acuerdo con el relevamiento diario que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas nominales anuales (TNA) correspondientes a plazos fijos online a 30 días -vigentes al 12 de enero de 2026- muestran diferencias relevantes entre los principales bancos del sistema.

Plazo fijo: el banco más conveniente para colocar

El banco que actualmente lidera el ranking de tasa más alta entre las entidades de mayor tamaño es Banco Macro, con una TNA del 24%, posicionándose como la opción más rentable para colocaciones tradicionales a corto plazo dentro del sistema bancario privado.

Plazo fijo: qué tasa ofrecen los otros bancos de primera línea

Banco ICBC : ofrece una TNA del 23,5%

Banco Credicoop : paga una TNA del 23%

Banco de la Nación Argentina : 22,5% de TNA para plazos fijos online a 30 días.

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22% de TNA , apenas por debajo del Nación.

Banco Santander : 21% de TNA .

Banco Galicia y Buenos Aires : 21% de TNA .

BBVA Argentina : 21% de TNA .

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 20,5% de TNA

Plazo fijo: BCRA comunica las tasas

Las cifras informadas corresponden a plazos fijos constituidos por canales digitales, tanto para clientes como, en muchos casos, para no clientes, una modalidad que se consolidó como estándar en el sistema financiero. Además de los bancos más conocidos, existen entidades más pequeñas que suelen ofrecer tasas aún más elevadas como estrategia para captar depósitos, especialmente a través de plataformas online.

Desde el punto de vista del ahorrista, el plazo fijo continúa siendo una herramienta simple y de bajo riesgo frente a la alternativa de mantener el dinero en efectivo, que no genera ningún rendimiento. Comparar tasas entre bancos resulta clave, ya que las diferencias pueden impactar de forma directa en la ganancia final, incluso en colocaciones de corto plazo.

En general, el monto mínimo para constituir un plazo fijo ronda los $1.000, y en muchos casos las entidades ofrecen mejores tasas a medida que aumenta el capital depositado. También es importante tener en cuenta que el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento, por lo que se recomienda optar por este instrumento solo cuando no se prevé necesitar esos fondos en el corto plazo.