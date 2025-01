El mercado espera una baja de la tasa de interés del Banco Central

El Gobierno sigue urgido de dólares, ante un sector agropecuario que mira con recelo la rebaja temporal de las retenciones. Para saltear la sequía de divisas, el equipo económico les garantiza al sector privado un lucrativo negocio vía “carry trade” al sostener desde el Banco Central y el Tesoro una tasa de interés mucho más alta que los actuales niveles de inflación.

De acuerdo a la consultora 1816, “casi el 100% de las compras realizadas por el Central a través del Mercado Único y Libre de Cambios se explican por la deuda en dólares tomada por el sector privado”, que una vez pesificada fue utilizada para comprar letras del Tesoro con un rendimiento del 20% anual atadas al dólar.

En este escenario, y ante la inminente reducción del crawling peg al 1% mensual anunciado por el BCRA, las consultoras de la city porteña esperan una rebaja de la tasa de interés, la cual podría estar entre los 300 y 500 puntos básicos. Aún así, continuaría el fenomenal negocio del carry trade. Este jueves se reúne el directorio del BCRA donde podría tomarse la decisión sobre el futuro de la tasa de interés y el negocio del carry trade.

El negocio del carry trade

A partir del 1 de febrero, el Gobierno llevaría el crawling peg del 2 al 1% mensual (ritmo de la devaluación), en línea con sus pretensiones de seguir “bajando la inflación”. Pero el Gobierno enfrenta otro dilema vinculado al ingreso de divisas que está atado de manera implícita a la tasa de interés de referencia.

Según las diferentes consultoras de la City (1816, Max Capital y CMF, Grupo SBS, entre otras), los dólares que pudo sumar el BCRA en el último tiempo estuvieron explicados por el negocio del carry trade garantizados desde el BCRA. Ante los cambios en el ritmo de la devaluación mensual, tal negocio debería morigerarse en algunos puntos, al menos desde la consideración de los analistas privados.

Para la consultora 1816, la diferencia que existe entre las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi), que capitalizan de manera diaria la tasa de política económica del BCRA y son emitidas por el Tesoro nacional, y el crawl es de 0,7% (Tasa Efectiva Mensual).

“De no bajar la tasa (una vez reducido el crawl al 1%), la Tasa Efectiva Mensual garantizada a bancos y empresas quedaría en el 1,7%, un nivel muy alto, lo que incentivaría aún más la generación de préstamos en moneda extranjera, que ya vienen volando y explican casi el 100% de las compras del bcra en el MULC. El recorte de tasa es prácticamente inevitable porque la inflación seguirá bajando”, puede leerse en un informe de la consultora 1816 publicado el pasado 16 de enero.

Señales

“Es probable que baje la tasa de interés porque la inflación de enero sería más baja que en diciembre. Aún así, se les seguiría garantizando el carry trade”, explicó Alejandro Vanoli, ex titular del BCRA, en diálogo con El Destape.

Por su parte, el economista Sergio Chouza también considera que se debería dar un retoque de la tasa de interés, aunque también reconoce que existen “posiciones encontradas” en el Gobierno. “El carry que le dan a los exportadores es una locura, casi el 20% anual en dólares. Si bajan entre 300 y 500 puntos básicos, el carry seguirá siendo tentador. Y si no lo hacen, será por miedo”, sostuvo Chouza.

Mucho más prudente fue un ex director del BCRA, quien entiendo que una baja sensible de la tasa de interés sería, en este momento de sequía de dólares, jugar con fuego.

“Están con problemas de divisas evidentes. Entonces, bajar la tasa achicaría el margen del carry (y del ingreso de dólares). Si lo hacen, cosa que me parecería raro, no creo que sea una baja muy significativa. El diferencial (de tasas) les garantiza que todo el que pueda adelantar la liquidación de divisas, lo haga. El gran problema para el Gobierno antes de las elecciones es el pago de los bonos AL y GD en julio”, analizó el ex Central.

Licitación y tasas

Este miércoles, el Tesoro lanzó la última licitación de deuda en pesos de enero. En esta oportunidad, buscará renovar cerca de $2,9 billones (Lecap S31E5), a la vez que vencen $11,5 billones de TDE 25. Para este último instrumento, el Tesoro habilitó una suerte de canje intra sector público, teniendo en cuenta que la mayor proporción de este bono se encontraba en manos de los diferentes entes públicos.

Para Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, la novedad de esta nueva licitación sería la vuelta de “los montos máximos de emisión”. “Creemos que esto se orienta a que, al existir la posibilidad de quedarse afuera del tramo corto en la licitación primaria dado el monto máximo, el Tesoro podría convalidar menores tasas, en un contexto en que se espera que el BCRA baje tasas de referencia tras la reducción del crawling peg desse febrero”, concluyó Franco.