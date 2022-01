Las exportaciones de la industria química y petroquímica crecieron 117% en noviembre

El sector químico y petroquímico registró en noviembre un incremento de sus exportaciones del 117%, en tanto que las ventas en el mercado local aumentaron 44% respecto al mismo mes de 2020.

De acuerdo al informe de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), la producción creció un 7% intermensual, debido a la puesta en marcha de las plantas que se encontraban paradas durante los meses anteriores, principalmente de los productos finales termoplásticos y finales agroquímicos.

El relevamiento dio cuenta también que la producción a lo largo de los once primeros meses de 2021 fue un 4% menor que en igual período de 2020, con los productos finales agroquímicos con mayor incidencia en esta variable.

El informe muestra que en noviembre las ventas locales se incrementaron un 9% intermensual, producto del aumento de volumen y precios de los productos a nivel global, considerando, además, la depreciación del dólar, con los productos finales termoplásticos y finales agroquímicos como los subsectores más influyentes.

Así, la variación interanual creció 44% por los mismos motivos, acumulando a noviembre de 2021 un aumento del 28%, ayudado por todos los subsectores a excepción de los productos básicos orgánicos.

Por su parte, en las exportaciones se observó un crecimiento del 117% interanual, producto de los mayores volúmenes vendidos y el aumento de precios informados por las empresas, considerando también algunas exportaciones puntuales, siendo los productos finales termoplásticos quienes han contribuido a ese mayor ingreso de divisas.

El informe de la CIQyP destacó también que la capacidad instalada del sector durante noviembre 2021 tuvo un uso promedio del 48% para los productos básicos e intermedios y del 85% para los productos petroquímicos.

Finalmente, durante noviembre de 2021 la balanza comercial de los productos del sector alcanzó un déficit de 632 millones de dólares, 45% menor al mismo mes del año anterior, con variaciones positivas del 60% en las importaciones y del 91% en las exportaciones.

Las ventas totales (mercado local + exportaciones) durante noviembre de 2021, alcanzaron los US$ 480 millones, acumulando un total de US$ 3.907 millones en los primeros once meses del 2021.

Con información de Télam