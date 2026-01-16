Luego del ataque de Estados Unidos a Venezuela, Chevron se expande en la Argentina

La empresa estadounidense Chevron sigue haciendo movimientos en la región. Luego de llegar a un pico de producción de 100.000 barriles diarios en el bloque de Vaca Muerta conocido como Loma Campana junto a YPF, anunció un acuerdo comercial y logístico con la empresa Destilería Argentina de Petróleo S.A. (DAPSA), el holding de Sociedad Comercial del Plata controlada por Ignacio Noel.

Chevron empieza a moverse con sus países aliados. En esta línea, el nuevo socio de la estadounidense, Noel también mira el “negocio” en Venezuela luego del ataque imperial de los Estados Unidos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

“Todavía es relativamente corto el plazo como para saber si ha beneficiado al negocio del petróleo. La recuperación de la producción llevará años y una inversión estimada en cerca de 100.000 millones de dólares para alcanzar niveles previos a los gobiernos de Chávez y Maduro”, sostuvo Noel durante un reportaje emitido por la señal Canal 9.

Chevron se expande en Argentina

El acuerdo entre la refinería de Sociedad Comercial del Plata y Chevron representa una expansión regional para ambas empresas. “Este desarrollo estratégico se orienta a fortalecer nuestro modelo local replicándolo a nivel regional. Para ello es necesario sumar nuevos operadores en los países vecinos que compartan nuestros valores y vocación para trabajar juntos, aprovechando sinergias como verdaderos socios estratégicos, acelerando la expansión del proyecto y permitiéndonos plasmar el enorme potencial que supone la alianza estratégica que hemos construido con Chevron”, puede leerse en el comunicado difundido por la empresa controlada por Ignacio Noel, también dueño de Morixe.

Chevron es una multinacional energética estadounidense líder en petróleo y gas, integrada verticalmente, que opera en más de 180 países, incluyendo exploración, producción, refinación y comercialización, con una red global de alrededor de 13.700 estaciones de servicio. Con el ataque de los Estados Unidos a Venezuela, pretende consolidar aún más su posición en el país caribeño.

El acuerdo entre DAPSA y Chevron apunta a que la refinería local comercialice los commodities de la norteamericana en la región. De acuerdo a la información oficial difundida por ambas empresas, la alianza también establece expresamente que las partes evaluarán áreas adicionales de integración en el negocio, incluyendo la expansión de la logística del abastecimiento de DAPSA.

De esta manera, la norteamericana Chevron se expande en toda la región, aunque a diferencia de Venezuela, el crudo procesado de Vaca Muerta es mucho más liviano que el extraído desde la Cuenca del Orinoco.

Chevron

La punta de lanza de Chevron en el país fue el acuerdo (secreto) rubricado con YPF en 2013 para el desarrollo de un bloque en Vaca Muerta. Por entonces, el titular de la compañía norteamericana era Alí Moshiri, actualmente asesor norteamericano en la avanzada bélica de los Estados Unidos sobre Venezuela.

El bloque Loma Campana acaba de arrojar una producción diaria de 100.000 barriles (la misma cantidad que la enviada por PDVSA a Cuba antes del ataque). Este volumen convierte al área en el primer yacimiento no convencional en superar esta cifra histórica, un registro que no solo marca un hito para YPF y Chevron como socios sino que establece un nuevo estándar de escala para el desarrollo de los recursos del país.

De esta manera, el bloque concentra aproximadamente el 11,6% de la extracción de crudo a nivel nacional que viene de alcanzar hacia fines de 2025 el récord productivo con casi 860.000 barriles diarios (la misma cantidad de barriles que la producida por Venezuela).

Luego del ataque estadounidense, el ex CEO de Chevron sostuvo en una entrevista concedida al diario Clarín que piensa armar un fondo de inversión para posicionarse en Venezuela.

“Venezuela puede volver a producir 1,5 millones de barriles por día en unos 18 meses con una inversión de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Pero pasar de ahí es mucho más difícil. Venezuela tiene 38 millones de barriles de capacidad de almacenamiento y solo el 40% es usable. El problema se traslada del subsuelo a la superficie”, sostuvo en un reportaje firmado por la periodista Silvia Naishtat y Nicolás Gandini.

El saqueo de EE.UU.

Estados Unidos completó las primeras ‍ventas del petróleo venezolano que forman parte de un acuerdo de 2.000 millones de dólares alcanzado a principios de mes entre Caracas y Washington. El Gobierno venezolano se encuentra en el proceso de modificar la ley de hidrocarburos para facilitar los acuerdos de operaciones entre PDVSA y las empresas extranjeras.

"Lo que se conoce del proyecto, de acuerdo a lo que presentó la presidenta (Delcy Rodríguez), es la incorporación en la Ley de Hidrocarburos de un modelo de negocios que se llama contratos de participación productiva (CPP), que son contratos de servicios. Ese tipo de figura no existe en la ley de hidrocarburos dado que sólo acepta la figura de empresa mixta con mayoría accionaria de PDVSA en una proporción 60-40”, manifestó el editor en jefe del sitio venezolano Petroguía, Andrés Rojas, de acuerdo a un reportaje publicado por Augusto Taglioni en La Política Online.

Lo que podría suceder a partir de esta modificación, en caso de concretarse, sería una mayor autonomía operacional de las empresas extranjeras que operen en Venezuela. Hasta ahora, la única autorizada era Chevron a partir de una licencia especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Producto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, muchas empresas extranjeras tuvieron que retirarse del negocio petrolero en Venezuela. Esta forma de bombardeo mediante sanciones perjudicó toda la infraestructura del país caribeño que pasó de procesar 3,5 millones de barriles diarios a 800.000.