Los precios del petróleo cerraron con alzas superiores a 3% en Londres y Nueva York

Los precios del petróleo subieron hoy más de 3% en los principales mercados de referencia, a causa de la debilidad del dólar y por incrementos de producción en refinerías de China, país considerado como el principal importador de crudo a nivel mundial.

En Londres, los futuros del Brent subieron US$ 2,44 (3,33%), hasta US$ 75,64 el barril; y, en Nueva York, los futuros del WTI registraron un alza de US$ 2,32 (3,4%), hasta US$ 70,59; en los cierres más altos para ambos productos desde el 8 de junio.

El mercado se vio respaldado por datos publicados el jueves que indicaron que el rendimiento de las refinerías de petróleo chinas aumentó 15,4% en mayo con respecto al año anterior, alcanzando el segundo nivel más alto jamás registrado, además de la depreciación del dólar.

Otra posible razón de la suba, según los analistas, fue el avance a las ventas del sector minorista en EEUU en mayo, que crecieron pese a las presiones inflacionarias, y especialmente en productos como vehículos, materiales de construcción y electrodomésticos.

Con información de Télam