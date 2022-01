Queja de transportistas de cargas por malos tratos por parte de autoridades chilenas

El transporte internacional podría no prestar servicios con destino a Chile si no se modifican las medidas y los malos tratos que están sufriendo los choferes en la frontera del lado chileno, por las nuevas medidas sanitarias tomadas por el país trasandino, advirtió hoy la entidad gremial empresaria que nuclea al transporte de cargas.

La Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam), en un comunicado, se refirió de esta forma a las medidas tomadas por Chile desde el 14 de enero pasado, con la decisión de testear a todos los choferes que ingresen por el paso internacional Libertadores.

“Queremos una medida concreta que solucione no sólo las demoras, sino el trato que están recibiendo los choferes, a los que han encerrado en minúsculas habitaciones sin atención médica y por varias horas. Hasta tanto no haya una respuesta del vecino país, sugerimos a las empresas no enviar cargas a Chile”, sostuvo la comisión directiva de Aprocam, encabezada por su presidente Daniel Gallart.

Tras cuatro días de las nuevas medidas sanitarias tomadas por el país trasandino, de realizar test de Covid a todos los choferes, hay acumulados más de 1300 camiones en el lado argentino, informaron los transportistas.

La mayor acumulación es en la zona del ACI Uspallata donde hay 1100 camiones aparcados.

También hay transportes estacionados en Punta de Vacas, la estación de servicio YPF de Uspallata, Doña Carmen, puesto Los árboles de Gendarmería Nacional y Destilería.

Con información de Télam