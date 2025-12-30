Paritarias UOCRA 2026: escala salarial y cuánto cobran en enero 2026

Cuánto cobra un albañil en enero

Los trabajadores de la construcción comienzan enero con la liquidación de los salarios correspondientes a diciembre de 2025, que incluyen los aumentos definidos en el último acuerdo paritario firmado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector. Si bien el entendimiento ya cuenta con el aval de las partes, su aplicación efectiva continúa sujeta a la homologación de la Secretaría de Trabajo, requisito indispensable para que las empresas estén obligadas a liquidar los nuevos valores.

El acuerdo fue suscripto entre la UOCRA y las cámaras Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), y alcanza a los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 76/75 y 577/10, es decir, a la totalidad del empleo formal del sector.

Qué se cobra en enero: salarios de la construcción en diciembre con aumentos

En enero de 2026, los trabajadores perciben los haberes de diciembre de 2025, que ya incorporan el último tramo de la paritaria vigente. Según lo acordado, en diciembre se aplicó un incremento del 1,3% sobre los salarios básicos, tomando como referencia los valores actualizados de noviembre. Esta suba se suma al aumento del 1,4% otorgado en noviembre, conformando un esquema de incrementos acumulativos que impacta en todas las categorías.

Además del aumento porcentual, el acuerdo contempla el pago de una suma no remunerativa mensual, correspondiente tanto a noviembre como a diciembre, que también se cobra en enero en el caso del último mes. Este adicional se liquida en dos cuotas quincenales, no se integra al salario básico, pero sí está sujeto a los aportes obligatorios a la obra social sindical.

Salarios de la construcción confirmados

UOCRA: Jornales de salarios básicos que se cobran en enero (diciembre 2025)

Con el aumento del 1,3% aplicado en diciembre, los jornales diarios quedaron establecidos de la siguiente manera:

Zona A

Oficial Especializado: $5.268

Oficial: $4.506

Medio Oficial: $4.164

Ayudante: $3.833

Sereno: $696.321

Zona B (con adicional por zona desfavorable)

Oficial Especializado: $5.847

Oficial: $5.004

Medio Oficial: $4.616

Ayudante: $4.274

Sereno: $775.732

Zona C (con adicional por zona desfavorable)

Oficial Especializado: $8.087

Oficial: $7.582

Medio Oficial: $7.316

Ayudante: $7.104

Sereno: $1.164.098

Zona C-Austral (con adicional por zona desfavorable)

Oficial Especializado: $10.536

Oficial: $9.012

Medio Oficial: $8.328

Ayudante: $7.666

Sereno: $1.392.642

Estos valores constituyen el salario básico y sirven como base para el cálculo de adicionales y liquidaciones.

Aumentos confirmados en enero

Cuánto cobra un albañil y un ayudante en enero

Así, un ayudante de obra en zona A cobra en enero el básico actualizado de diciembre más una suma no remunerativa de $83.200, mientras que un oficial albañil percibe el jornal básico correspondiente a su categoría más $96.200 adicionales. En las zonas desfavorables, el ingreso total es sensiblemente mayor por la combinación de básicos más altos y sumas fijas superiores.

El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, pero su impacto pleno se refleja en enero, al cobrarse los salarios de diciembre. La aplicación efectiva de todos estos montos continúa supeditada a la homologación de la Secretaría de Trabajo, mientras las partes ya anticiparon una nueva instancia de revisión para definir los aumentos que regirán desde 2026.