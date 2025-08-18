Paritarias bancarios: cuánto cobran en agosto 2025

Salarios bancarios en agosto

En el marco de las paritarias 2025, la Asociación Bancaria confirmó la actualización salarial correspondiente a julio, que impactará en los sueldos a cobrar en agosto. El incremento acumulado en lo que va del año alcanza el 17,3% sobre los haberes de diciembre de 2024 y se aplica sobre todas las remuneraciones brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales.

Con esta suba, el salario inicial para un trabajador bancario se ubica en $1.842.170,43, al que se suma la participación en las ganancias (ROE) por $53.251,40. En total, un empleado que recién ingresa percibirá $1.895.421,83 en agosto.

El detalle de los salarios bancarios

Además, el monto mínimo establecido para el Día del Bancario/a será de $1.642.231,21, sujeto a futuras actualizaciones cuando se modifiquen las escalas salariales. El sindicato informó que el retroactivo correspondiente a julio se pagará junto con el salario de agosto, asegurando la aplicación del nuevo esquema de haberes.

Cuánto cobran los empleados bancarios

Este nuevo piso salarial vuelve a posicionar al sector financiero entre los mejor pagos del país. Si se consideran los adicionales convencionales —como antigüedad, función, título, zona, presentismo y horas extras— muchos trabajadores superan cómodamente los $2 millones mensuales netos. A su vez, este incremento representa un aumento acumulado del 15,1 % respecto a diciembre de 2024, en línea exacta con la inflación registrada entre enero y junio. El diseño de la paritaria bancaria, con ajustes mensuales automáticos según el IPC, convierte al acuerdo en uno de los más previsibles y sólidos del mercado laboral formal.

Bono por el Día del Bancario

Otro punto destacado del convenio es el bono especial por el Día del Bancario, que se pagará el 6 de noviembre, día en que los bancos no prestan servicios y los trabajadores no cumplen funciones. El monto mínimo fijado es de $1.611.430,62, aunque se aclaró que será actualizado si hay nuevos aumentos salariales durante el segundo semestre.