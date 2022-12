El Gobierno oficializó aumento para el personal doméstico: de cuánto será

El incremento acordado será en cuatro cuotas y tendrá una cláusula de revisión para marzo 2023. Se deberá aplicar en todo el país a partir del 1 de diciembre. Cómo quedará la escala.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó este lunes el aumento salarial de 24% en cuatro cuotas para personal doméstico del sector. Serán incrementos no remunerativos con una cláusula de revisión para marzo 2023. Rige a partir del 1 de diciembre en todo el país.

De acuerdo a lo acordado en el Ministerio de Trabajo, el aumento se hará efectivo de la siguiente forma: un ocho por ciento (8%), a partir de diciembre de 2022; un siete por ciento (7%), no acumulativo, en enero 2023; un cinco por ciento (5%), no acumulativo, a partir de febrero de 2023. Luego un cuatro por ciento (4%), no acumulativo, a partir del mes de marzo de 2023.

La escala salarial del personal doméstico de casas particulares by Gimeluz Figueroa on Scribd

El entendimiento incluye una cláusula de revisión para marzo de 2023, con posterioridad a la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, según remarca la resolución 6/2022, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, Roberto Picozzi.

En tanto, en los artículos 2 y 2 de la Resolución se detalla que el aumento tendrá vigencia a partir del 1º de diciembre de 2022 y "las adecuaciones salariales dispuestas serán de aplicación en todo el territorio de la Nación".

Cuánto cobra el personal doméstico de casas particulares a partir de enero

Según lo informado por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), la escala de remuneraciones para el personal doméstico a partir del 1° de diciembre con el primer aumento será:

Primera Categoría - Supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Personal con retiro: $643,00 por hora y $80.215,00 mensual.

Personal sin retiro: $704,00 por hora y $89.350,50 mensual.

Segunda Categoría - Personal para tareas específicas: cocinero/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Personal con retiro: $608,00 por hora y $74.524,50 mensual.

Personal sin retiro: $667,00 por hora y $82.958,00 mensual

Tercera Categoría - Caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

$574,00 por hora y $72.710,50 mensual

Cuarta Categoría - Asistencia y cuidado de personas: personal dedicado a la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Personal con retiro: $574,00 por hora y $72.710,50 mensual

Personal sin retiro: $643,00 por hora y $81.028,00 mensual

Quinta Categoría - Personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Personal con retiro: $532,50 por hora y $65.387,00 mensual.

Personal sin retiro: $574,00 por hora y $72.710,50 mensual.

Asimismo, el salario percibirá dos extras

Antigüedad

En tanto, a estos salarios debe agregarse un “adicional por antigüedad” equivalente al 1% por cada año de antigüedad de la trabajadora en su relación laboral. A los fines de calcular este adicional, que se viene pagando desde el año pasado, el tiempo de servicio comenzará a computarse a partir del 1° de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo.

Zona desfavorable

También, en aquellos lugares del país considerados “zona desfavorable”, se pagará otro adicional del 30% sobre los salarios mínimos establecidos en cualquiera de las categorías antes descriptas. Este pago extra rige para las trabajadoras domésticas que prestan tareas en las provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.