Camioneros: se suspendió la reunión en Trabajo por el conflicto salarial

En medio de la conciliación obligatoria por el conflicto salarial de Camioneros, en las últimas horas se suspendió la reunión con las cámaras del sector que iba a tener lugar este jueves 26 de diciembre ante la Secretaría de Trabajo. Cabe recordar que el viernes de la semana pasada, el Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial con dicho sindicato, luego de que el gremio que comanda actualmente Hugo Moyano amenazara con medidas de fuerza por la falta de homologación de su paritaria.

La medida, que ordenó la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero, tiene un plazo de 15 días en el cual tanto las cámaras como el gremio no pueden tomar cualquier represalia o medida de fuerza. En ese contexto, estaba inicialmente pautada para este jueves una reunión virtual entre las cámaras del sector y el gremio de Camioneros ante las autoridades de Trabajo. Sin embargo, desde la dependencia que dirige Cordero confirmaron a El Destape que finalmente no habrá audiencia durante la jornada.

"En realidad (la audiencia) no estaba fijada", argumentaron en Trabajo, y señalaron que "la conciliación obligatoria se dictó el 20 de diciembre por el término de 15 días", por lo que todavía hay tiempo para realizar el encuentro, que debería concretarse antes del 6 de enero, agregaron.

Por su parte, desde Camioneros afirmaron a este medio que, más allá de la cancelación de la audiencia oficial, "están negociando" con las cámaras "para ver si terminamos bien el año". Al respecto, añadieron que la suspensión no se debe a que las charlas estén encaminadas sino, que todavía se le "está buscando la vuelta" a la situación.

La conciliación obligatoria por el conflicto salarial de Camioneros

En su comunicado de la semana pasada, Capital Humano señaló que la conciliación obligatoria fue adoptada a partir de la solicitud interpuesta por la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), según lo establecido en la normativa vigente".

El jueves 19 de diciembre, ante la negativa del Gobierno de convalidar el aumento salarial acordado con las cámaras empresarias, Camioneros había iniciado un proceso de asambleas e hizo recrudecer el conflicto. A su vez, hace dos semanas, Hugo Moyano había advertido con un paro si no homologaban su paritaria. "Considerando que el propio sector empresario manifiesta no tener incidencia en la formación de precios, esta Federación manifiesta que no se puede permitir que el Ministerio de Economía coarte la libertad de los trabajadores de negociar sus salarios con las cámaras del sector", señalaron en un comunicado.

Por ese motivo, el gremio tomó "medidas de acción directa" en todas las ramas del convenio colectivo y alertó que "cualquier consecuencia de estas medidas es responsabilidad del gobierno nacional". Y concluyó: "No podemos permitir que se les impida a los trabajadores camioneros seguir viviendo con la dignidad que se merecen. Federación Nacional de Trabajadores Camioneros".