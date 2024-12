Camioneros anuncia asambleas como reclamo a la negativa del Gobierno a homologar su paritaria

Ante la negativa del Gobierno de convalidar el aumento salarial acordado con las cámaras empresarias, el gremio de Camioneros inició un proceso de asambleas y recrudece el conflicto. La semana pasada, el titular del sindicato, Hugo Moyano, había advertido con un paro si no homologaban su paritaria.

"Considerando que el propio sector empresario manifiesta no tener incidencia en la formación de precios, esta Federación manifiesta que no se puede permitir que el Ministerio de Economía coarte la libertad de los trabajadores de negociar sus salarios con las cámaras del sector", señaló Camioneros en un comunicado. Por ese motivo, el gremio tomó "medidas de acción directa" en todas las ramas del convenio colectivo y alertaron que "cualquier consecuencia de estas medidas es responsabilidad del gobierno nacional". Y concluyó: "No podemos permitir que se les impida a los trabajadores camioneros seguir viviendo con la dignidad que se merecen. Federación Nacional de Trabajadores Camioneros".

Paritarias 2025: el Gobierno fijará la inflación como tope

Según pudo saber El Destape, el Gobierno tiene resuelto poner como tope la inflación para los aumentos salariales de 2025. El límite fijado por las áreas de Economía y Capital Humano de la administración libertaria se sostendrá, admitieron en el Ejecutivo, con herramientas administrativas como la homologación de las paritarias.

De este modo, si un gremio eventualmente logra pactar una suba de ingresos por encima de la evolución de la canasta básica de precios, los funcionarios podrán privar a ese acuerdo de validación y, por lo tanto, de garantía de cobro para los trabajadores de esa actividad.

Según el plan oficial, los sindicatos que pretendan el visto bueno para sus aumentos deberán atenerse a la dinámica inflacionaria y, en el mejor de los casos, podrán disponer subas superiores sólo en las empresas o regiones de su actividad que estén dispuestas a superar esa guía siempre y cuando la mejora no sea obligatoria para todos los empleadores alcanzados por un convenio colectivo.

Moyano deliberó con los gremialistas de base en el Hotel Intersur, ubicado en el barrio de Constitución, y luego ofreció una conferencia de prensa donde dio a conocer la postura del sindicato. "Si no nos dan el aumento que corresponde, vamos al paro nacional", sostuvo el gremialista en el cierre del último Congreso de Camioneros. Al mismo tiempo, el número 2 de la Federación de Camioneros, Jorge Taboada, cuestionó al Gobierno por entrometerse en la paritaria y disparó: "¿Qué carajo hace metiéndose en una negociación paritaria?".