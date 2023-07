Paritarias 2023: pasteleros consigue para la rama alfajorera un 52% de aumento

La suba ser abonará en cuotas, con un incremento salarial del 14% sobre los salarios básicos de marzo y para agosto otro 14% consolidando un aumento total periodo abril-agosto 2023 del 52% sobre el salario básico de marzo.

El Sindicato de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros, conducido por el Secretario General, Luis Hlebow, cerró un aumento para la rama alfajorera del 52 por ciento. Según lo informado por la organización sindical, "producto de varias instancias de dialogo con el sector empresario se acordó el aumento favorable", señaló el gremio en un comunicado.

Consta en el C.C.T. N° 739/16, que para julio se abone un incremento salarial del 14 por ciento sobre los salarios básicos de marzo y para agosto, que se abone otro 14 por ciento consolidando un aumento total periodio abril-agosto 2023 del 52 por ciento sobre el salario básico de marzo. Desde la conducción del Sindicato de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros aseguraron que "la inflación anual acumulada desvalorizó los salarios y era necesario para garantizar la subsistencia de las familias de los trabajadores, que los sueldos crecieran".

Debido a los cambios inflacionarios, las partes quedaron comprometidas a revisar las subas y los alcances del acuerdo periódicamente. En relación a esto, el Secretario General, Luis Hlebowicz expresó que “continuaremos por este camino en el que reafirmamos nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras. Permaneceremos unidos, defendiendo los derechos laborales de cada trabajador y trabajadora”.

El acuerdo del 2022

El Sindicato había alcanzado un aumento salarial del 103 por ciento entre diciembre del 2022 y mayo del 2023 y se metió entre las organizaciones que llegaron a los tres dígitos. Hlebowicz afirmó entonces que irían por "más beneficios, más prestaciones, más y mejor infraestructura para la familia pastelera. Siempre priorizando la defensa de los salarios y los puestos de trabajo en cada Rama de nuestra Actividad".

Se trata de la revisión paritaria celebrada entre el sector sindical y la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines. El acuerdo establece un cronograma de incrementos hasta mayo del 2023 que deberán calcularse sobre los salarios de Junio 2022 de la siguiente manera:

En diciembre 2022 se pagará una asignación no remunerativa de 10% + 20%. En enero 2023 se abonará un aumento sobre el salario básico del 50 por ciento más una asignación no remunerativa de un 10 por ciento y se suma un 10 por ciento más.

Desde febrero 2023 los trabajadores percibirán una suma fija no remunerativa del 10%. Desde marzo 2023 el aumento sobre el salario básico será del 70 por ciento más una asignación no remunerativa del 10 por ciento. Para el mes de abril 2023 se abonará una asignación no remunerativa del 10 por ciento. Y por último desde mayo 2023 el aumento sobre el salario básico será del 103 por ciento.