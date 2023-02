Paritarias 2023 en disputa: los gremios que paran para luchar por la recomposición salarial

Los bancarios paran este jueves, mientras que parte de los docentes porteños protestarán en el inicio de clases y los trabajadores de televisión continúan en su plan de lucha.

El comienzo del ciclo escolar y el fin del verano recalientan las negociaciones por las paritarias y hay tres sectores claves que llevan a cabo, en estos días, diferentes medidas de fuerza. Se trata de los trabajadores de la Asociación Bancaria, que paran este jueves, los de televisión del SATSAID que ratificaron su medida de fuerza y los docentes de Ademys que pararán el próximo lunes al inicio de las clases en la Ciudad de Buenos Aires.

El paro de bancarios de este jueves 23 de febrero

Los trabajadores nucleados en la Asociación Bancaria (AB) realizan este jueves un paro de actividades por 24 horas a nivel nacional, en reclamo de aumento de salarios y para que "el sector empresario se haga cargo de parte del Impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores", informaron voceros gremiales.

"Por una recomposición salarial digna, por una solución al absurdo impuesto a las Ganancias, por nuestros derechos, este jueves las trabajadoras y trabajadores bancarios paramos", remarcaron desde la organización gremial bancaria.

En ese marco, explicaron además que la medida de fuerza de este jueves se desarrollará "en todas sus modalidades, presencial y teletrabajadores, con desconexión y sin operar, más unidos que nunca para hacer sentir nuestro justo reclamo". Aclararon, por último, que cada sección de la AB "adoptará la particularidad que considere conveniente", es decir si el paro se desarrolla "con o sin movilización".

En ese marco, Palazzo advirtió que si el sector empresario "no hace caso al reclamo de los trabajadores, el gremio se reunirá para intensificar las medidas" de fuerza. "Estamos reclamando una compensación. Mientras no haya, no habrá paritaria posible que podamos acordar", remarcó Palazzo.

Paro docente de Ademys en CABA

En tanto, los docentes nucleados en el sindicato Ademys ratificaron que pararán el próximo lunes 27 de febrero, cuando inicia el ciclo escolar porteño, en reclamo de una mejora salarial y en rechazo del acuerdo al que los demás gremios llegaron con el gobierno de la Ciudad.

"Mientras la inflación y los tarifazos se llevan nuestros salarios, Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, el gobierno nacional, el FMI y las grandes patronales pretenden imponer el 60% de techo salarial. Desde Ademys rechazamos la paritaria a la baja de Larreta y Acuña y proponemos organizar la lucha contra esta paritaria de pobreza", señalaron desde el gremio en un comunicado.

Entre otros reclamos, Ademys pide un 100% de aumento salarial por cargo, "Conquistar un salario igual a la canasta básica familiar por cargo, estipulada en $250.000", la "indexación automática mensual por inflación" y la "la incorporación de todas las sumas al básico para el respeto de la escala salarial".

De todos modos, la protesta de este gremio tendrá poco impacto en el dictado de clases, ya que la mayoría de los sindicatos docentes, principalmente UTE, llegaron a un acuerdo con el gobierno porteño el último miércoles por un aumento salarial del 60% y ratificaron el inicio normal del ciclo escolar para el próximo lunes.

El conflicto de SATSAID

Por su parte, SATSAID ratificó que tomará las medidas de fuerza suspendidas por la conciliación obligatoria si no llega a un acuerdo salarial con las cámaras del sector en la reunión prevista para este viernes 24 de febrero.

"La nueva audiencia entre el SATSAID y las cámaras empresarias ATA y CAPIT, realizada hoy (por el miércoles pasado) en el Ministerio de Trabajo de la Nación, finalizó sin ningún avance significativo y continuará, tras otro cuarto intermedio, el próximo viernes 24 de febrero. Nuestro gremio ratifica la decisión de retomar las medidas de fuerza suspendidas una vez que la prórroga de la conciliación obligatoria finalice", expresó, en ese sentido, el gremio en un comunicado.

Los trabajadores del sector de los canales de televisión, las productoras y empresas de señales vienen desarrollando desde hace meses distintas acciones de difusión del conflicto paritario bajo la consigna "Queremos salarios por arriba de los índices de la inflación ya".

Storino indicó que el sector empresario debe "entender que somos el eslabón más débil de la cadena y somos quienes menos pueden soportar y lidiar con el flagelo de la inflación, que nos afecta a todos pero, principalmente, a quienes menos tienen".