Paritarias 2022-2023: Comercio logró un aumento adicional y cerró su paritaria anual en 101%

El aumento se hará efectivo en dos tramos: 13% a partir de febrero y 9,9% a partir de marzo.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) firmaron el cierre de la paritaria anual (de abril 2022 a marzo 2023) con un incremento de su básico de convenio, que subió el piso salarial de $ 139.000 a $ 182.700. La cifra implica un aumento anual del 101%.

El aumento se hará efectivo en dos tramos: 13% a partir de febrero y 9,9% a partir de marzo. En abril, se había convenido una suba de 59,5% anual a pagarse en siete cuotas. En principio, el cronograma de los pagos del aumento era: 6% en abril; 6% en mayo; 6% en junio; 10% en agosto; 10% en septiembre; 11% en noviembre, y 10.5% en enero 2023.

Este esquema se modificó en agosto por la dinámica inflacionaria y se anticiparon las cuotas. La última revisión quedó pendiente, y es la que se selló en el Ministerio de Trabajo, avalado por la ministra Raquel “Kelly” Olmos.

Comercio es el sindicato más numeroso del país, con más de un millón de afiliados. “Una vez más hemos logrado que el salario de los trabajadores y trabajadoras de comercio acompañe el incremento de los precios, y cerramos la paritaria anual por encima de la inflación”, expresó Armando Cavalieri, a través de un comunicado de prensa. Y agregó: “Es muy importante contar con el acompañamiento de las cámaras empresarias y a los empresarios, que con mucho esfuerzo y en este contexto difícil, acordamos primero adelantar en agosto el incremento del 10,5% previsto para enero 2023, producto de la aceleración de los precios, y dispuestos al diálogo para establecer revisiones y seguir la evolución de los precios”.

Paritarias 2023: gremios rechazan 60% de pauta salarial

El referente del sindicato de Camioneros y cotitular de la CGT Pablo Moyano rechazó el aumento paritario de un 60% para 2023, propuesta por la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, al afirmar que "muchos gremios van a firmar por encima de esa pauta". En la misma línea, el referente de ATE Nacional Rodolfo Aguiar también se manifestó contra esta cifra al afirmar que "no hay que confiar en los cálculos" que suponen ese nivel de aumento salarial para este año.

"Ojalá que (las paritarias) sean del 60% porque quiere decir que bajó la inflación, pero yo no creo", afirmó Pablo Moyano en diálogo con la radio Futuröck. "La CGT no fija paritarias. Son libres, cada gremio sabe hasta dónde puede llegar a acordar", agregó.

En la misma línea, el dirigente camionero sostuvo: "No creo que muchos gremios firmen por ese número, pero yo no me quiero meter en las paritarias de otros gremios", y precisó que "muchos van a solicitar por encima de esa pauta (del 60%)". De todos modos, sostuvo que espera que "lo que hace el ministro de Economía (Sergio Massa) para bajar la inflación influya en los próximos meses para conseguir buenos salarios".

Camioneros cerró a fines de octubre pasado un aumento del 107% en cuatro etapas hasta octubre de 2023, uno de los más altos del país, que incluye además una revisión en julio próximo, detalló Moyano.