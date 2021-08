Paritarias 2021: Aceiteros logran una de las subas más grandes

Acordaron un aumento del 48,5 por ciento y el básico del sector está encima de los 100 mil pesos.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina logró un acuerdo en el marco de las paritarias 2021 con la cámaras empresarias del 48,5 % que eleva el salario mínimo del sector a más de 100.000 pesos. Se trata de uno de los acuerdos más altos alcanzados por los trabajadores en el año.

En la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación firmaron con los representantes patronales de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO en la negociación por la revisión salarial del Convenio Colectivo de Trabajo 420/05. El salario básico inicial alcanzará los $ 100.059,31 a partir del 1° de julio de 2021 y $ 110.065,24 a partir del 1° de agosto de 2021 para las y los compañeros obreros y empleados aceiteros.

En términos porcentuales esto implica un 48,5 % de aumento anual, considerando desde enero a diciembre para los aceiteros encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05, sin considerar las sumas extraordinarias por única vez. En diciembre se efectuará una nueva revisión de este acuerdo, antes de comenzar la negociación de la paritaria 2022.

Los trabajadores además acordaron el pago de una suma extraordinaria de $40.000, que se abonará el próximo mes de septiembre de 2021, para aquellos trabajadores declarados esenciales y que cumplieron funciones durante la vigencia del ASPO, complementaria del bono de $90.000 acordado por ese concepto en diciembre de 2020.

"Se trata de un nuevo logro alcanzado gracias a la fuerza colectiva de todas las compañeras y compañeros aceiteros que una y otra vez han defendido en cada planta y cada sector el Salario Mínimo Vital y Móvil con conciencia del valor de la fuerza de trabajo, con solidaridad y unidad obrera, tal cual se realizó en las históricas huelgas de 25 días de mayo de 2015 y de 21 días de diciembre de 2020, y en cada momento que resultó necesario", escribieron desde Aceiteros.

Ganancias: el Gobierno evalúa aumentar el piso en que se comienza a pagar

Con el objetivo de que la reapertura de paritarias que impulsa el Gobierno no se licúe con una mayor retención por el impuesto a las Ganancias, se trabaja en una nueva suba del mínimo no imponible para la actualización prevista de septiembre. Según confirmaron a El Destape desde distintas dependencias oficiales, el incremento del mínimo se realizará el mes próximo pero todavía no se definió el porcentaje de ajuste, aunque se ubicaría en torno al 20 por ciento. Esto implica elevar el piso a partir del cual se comienza a pagar el impuesto desde los actuales 150 mil pesos a unos 180 mil pesos.

En los últimos meses, primero con un incremento de los salarios en organismo públicos, el Gobierno viene impulsando la reapertura de paritarias, dado que las negociaciones realizadas a principio de año se quedaron "cortas" frente a una inflación que se mantiene cerca del 50 por ciento. El objetivo oficial es que este año los hogares perciban una aumento real de sus ingresos, lo que impulsaría el consumo, traccionando a la maquinaria productiva.