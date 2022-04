Canastas de pan: estiman que el plan de precios estará activo en 45 días

La Secretaría de Comercio Interior espera que dentro del mes y medio ya estén disponible el pan a precio accesible y los + Precios Cuidados en los almacenes.

La Secretaría de Comercio Interior firmó el fideicomiso público de la harina para que las familias puedan contar con un precio accesible para el pan. A su vez, lanzó una canasta propia de + Precios Cuidados para negocios de proximidad que consiste en 60 artículos. Ambas se podrán conseguir en los locales respectivos dentro de los próximos 45 días, de acuerdo a las estimaciones oficiales consultadas por El Destape. Por un carril secundario, esta política promoverá la registración de los comercios que se manejan en la informalidad.

El jueves, Roberto Feletti acordó un fondo que subsidiará con US$ 350 millones la bolsa de 25 kilos de harina 000 por debajo de los $ 1.200. Esto garantizará un insumo más barato para las panaderías, que entonces se comprometieron a vender el kilo de su producto dentro del rango de los $ 220 y $ 270.

Por cuestiones de logística financiera y de implementación, desde el Gobierno nacional se espera que dentro del mes y medio ya estén disponibles los sacos de harina industrial en los 120 molinos y que estos, a su vez, ya los pongan a disposición de las 29.000 panaderías en el país. Se realizará una trazabilidad desde los técnicos del fideicomiso a cargo del BICE, lo que promoverá la registración de los comercios para poder comprar la bolsa que contenga el sello “subsidiado por el Gobierno nacional”. Los molinos no podrán venderlo por fuera del mercado formal, ya que deberán rendir cuentas de su destino para recibir la transferencia por el diferencial.

A rigor de verdad, en algunas provincias del norte argentino ya se consigue pan por debajo de los $ 200 y no se espera que esto se modifique por la política, dado que se trata de comercios imposibilitados de trasladar subas de costos a precios porque pierden la clientela.

En cambio, se consigue por encima de los $ 300 en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Contra ellos apuntará sus cañones la Secretaría de Comercio Interior en caso de que incumplan este acuerdo. Para eso tiene a disposición la ley de abastecimiento, que fue ejecutada por última vez en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia.

El fideicomiso público de la harina industrial será de US$ 350 millones, precisaron fuentes desde la oficina de Feletti a este medio. En tanto, el del trigo privado para harina y fideos consiste en US$ 52 millones, mientras que el también de las empresas para el aceite de girasol y mezcla, de US$ 190 millones.

A comienzos de marzo, la AFIP descubrió que molinos acopiaron 1.100.000 toneladas de trigo sin procesar, lo que disparó el precio interno de la bolsa desde los $ 1.300 por encima de los $ 2.000. La explosión de la guerra en Ucrania ofició de excusa para esta maniobra, que fue exclusivamente especulativa y se hubiera podido repetir en el futuro si el Gobierno no se imponía en favor de garantizar la seguridad alimentaria.

Por el lado de +Precios Cuidados para locales de proximidad, el Gobierno definió la lista de 60 artículos esenciales que estará disponible a partir del lunes 11 de abril, aunque se espera que se verá en todas las góndolas en 45 días. Las familias realizan cerca del 70% de las compras en comercios de barrio, lo que dota de peso a esta decisión y muestra que hasta el momento había un bache en las canastas de precios.

Los almacenes no están obligados a sumarse ni a contar con la totalidad de los artículos, dado que no todos trabajan con la totalidad de los rubros. Hay, no obstante, confianza de que muchos buscarán sumarse al programa y a identificarlo con la cartelera que lo destaque por la ventaja que les otorgará vender a precios menores.

A pesar de que no se había comunicado de esta forma, esta lista en la que trabaja Feletti hace semanas es a la que se refirió la reunió tripartita del martes pasado entre la UIA, CGT y Gobierno. El encuentro que tuvo como corolario principal adelantar paritarias dejó como segundo gran acuerdo establecer 50 o 60 productos esenciales a precios accesibles, sin precisar de que se trataban de estos.

El secretario de Comercio Interior terminará de pulir los últimos detalles de la canasta con su superior, el ministro de Desarrollo Productivo. Matías Kulfas estuvo presente en aquella negociación, en base a lo hablado con las corporaciones y los sindicalistas, junto a sus pares de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni.

La renovación de +Precios Cuidados involucra a 1.763 productos a precios acordados en todo el país. Integran el espectro los rubros de almacén, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, frescos, congelados, bebidas. Los empresarios se comprometieron a tenerlos disponibles todos los días en las grandes cadenas de supermercados minoristas y mayoristas.

Al mismo tiempo se relanzó Cortes Cuidados, con siete tablas de carne a precios acordados para el consumo interno. Se podrá acceder de lunes a viernes en más de mil bocas de expendio en todo el país, lo que incluye cadenas de supermercados minoristas, mayoristas y carnicerías adheridas a UNICA y ABC.

Mientras, mejora en la actividad industrial

La industria creció durante febrero 8,7% respecto a igual mes del año pasado y revirtió la tendencia declinante del 0,5% registrada en enero, informó el Indec. El ministro Kulfas destacó que con las suba del 3,9% en la industria en el primer bimestre se alcanzó "el mejor arranque de año desde 2018”.

“En febrero 15 de las 16 ramas industriales crecieron respecto a mismo mes de 2021. Comparado con febrero de 2019, 11 de 16 ramas mostraron expansión de la producción”, destacó Kulfas. El funcionario publicó en su cuenta de Twitter que “se vienen destacando particularmente maquinarias, automotriz, químicos, calzado y prendas de vestir, entre otros”.

“Más producción es más trabajo. La industria viene creando empleos mes a mes. Durante el gobierno anterior, el empleo se contrajo en 46 de 48 meses. Ahora, llevamos creados más de 56.000 puestos de trabajo formales en la industria”, aseguró Kulfas. El ministro destacó que también se conocieron datos de la actividad de la construcción de febrero, que subió 8,5% interanual y “alcanzó el segundo mayor nivel de actividad de la historia para dicho mes, levemente por debajo de 2018. La construcción viene siendo un gran motor de la recuperación económica”. “El crecimiento del sector se traduce en más empleo. El mismo informe de Indec muestra que en enero se alcanzó el mayor empleo en más de dos años y que se crearon más de 16.000 empleos respecto a diciembre de 2019”, aseguró Kulfas.