Pablo López destacó protagonismo de Buenos Aires en el crecimiento exportador nacional

El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, destacó hoy el protagonismo bonaerense en el crecimiento exportador nacional, al señalar que el distrito en noviembre aportó el 38,7% del valor de las ventas externas del país y y fue la principal exportadora de Manufacturas de Origen Industrial (MOI).

"En 2022, las exportaciones nacionales ascendieron a US$ 88.446 millones, el valor más alto del que se tenga registro. Las importaciones acumuladas, en tanto, alcanzaron un total de US$ 81.523 millones, y de esta manera, se obtuvo un saldo comercial favorable de casi US$ 7.000 millones", detalló el ministro bonaerense en su cuenta oficial de Twitter.

López destacó que "en diciembre, las exportaciones nacionales alcanzaron los US$ 6.119 millones mensuales y se registró un superávit mensual de US$ 1.102 millones. A excepción del trimestre de invierno, el país alcanzó resultados positivos en todos los meses del año".

En ese sentido, afirmó que "de los grandes rubros que componen la canasta exportadora argentina, todos ellos registraron variaciones interanuales positivas respecto a 2021, destacándose las ventas externas de Combustible y Energía, con un crecimiento del 58,9%".

"Un proceso de crecimiento inclusivo requiere divisas y el comercio exterior es la principal fuente de divisas del país. El desempeño exportador de los últimos dos años, con protagonismo bonaerense, permite proyectar un futuro con espacio externo para el desarrollo", celebró López.

El viernes último, el ministro López publicó en su cuenta que "se profundiza el perfil exportador de la Provincia. En noviembre, las exportaciones bonaerenses sumaron US$ 2.742 millones y acumulan US$ 31.119 millones, superando al acumulado durante todo 2021".

"Además de los montos, son récord las cantidades exportadas", precisó.

El informe que compartió en su tweet destacó que en noviembre 2022 "La PBA aportó el 38,7% del valor de las ventas externas del país y y fue la principal exportadora de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) a nivel nacional.

En noviembre 2022, el valor en dólares de las exportaciones bonaerenses presentó el mejor registro para este mes de toda la serie (trece años).

Fue 45,2% mayor que el promedio para el mismo mes, del período 2010-2021 y 39,5% superior al valor de noviembre 2019 (prepandemia).

Afirmó el relevamiento que el Mercosur fue la principal zona destino con 28,6% de las exportaciones y que Brasil fue el destino más importante con 23,5% de las ventas externas bonaerenses.

Con información de Télam