Firman convenio para capacitar a trabajadores orientados a la producción offshore de hidrocarburos

La Secretaría de Energía, la regional Mar del Plata de la CGT y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) firmaron un convenio para generar programas de capacitación para trabajadores en el área energética de los hidrocarburos y de la producción offshore, con vistas al desarrollo de las tareas de exploración en el Mar Argentino.

En ocasión del acto, el secretario de Energía, Darío Martínez, afirmó que resulta "importantísimo empezar a formar a los y las trabajadores para el desarrollo de una actividad estratégica para la Argentina, la región y para la ciudad", una necesidad a la que se busca dar respuesta con este convenio de capacitación para futuros trabajadores de la exploración petrolera.

En esa línea, el funcionario dijo que la exploración y explotación de hidrocarburos offshore "es una actividad que se puede complementar con el turismo como ocurre en otros países como sucede en Brasil y sin que ello tenga impacto en el medio ambiente".

"Así lo estamos haciendo desde hace muchísimos años y estamos convencidos que esta actividad le va a sumar a la región como a la ciudad un desarrollo de la industria nacional, local, y puesto de trabajo formales con muy buenos salarios", manifestó Martínez en conferencia de prensa que brindó previo a la firma del convenio de capacitación laboral en la CGT local.

En ese marco, el secretario de Energía expresó: "Sabemos que una ciudad tan hermosa como Mar del Plata con el turismo que tiene, más una actividad como esta, vamos a tener una ciudad con un futuro mucho mejor para todos y todas y sobre todo con energía producida en Argentina por trabajadores argentinos con fines argentinos que se suman a la cadena de valor".

"A las productoras, por mandato y políticas de Estado, siempre se les pide que sus planes de inversión sea con mayor integridad nacional en cada plan de inversión con lo cual esto será creciente así que sabemos que habrá un futuro para Mar del Plata, y la región", agregó el secretario.

En el encuentro se destacó el aporte de las universidades y facultades en todo el país que forman profesionales como ingenieros en petróleo, geólogos y técnicos entre otras especialidades que podrán aportar al perfeccionamiento de los trabajadores.

"Es una actividad que se desarrollará con mayores controles, porque no solo fue pedido por el presidente (Alberto Fernández) y la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), sino por el ministro de Ambiente de tener un proceso de mayores controles para que esta actividad se lleve adelante como se tiene que hacer y hoy estamos sumando un granito de arena para que la ciudad tenga mucho mas futuro", agregó Martínez.

Al referirse sobre cuando comenzarían los trabajos de exploración, dijo "hay que terminar con el proceso: Luego de la audiencia hay que esperar que el pozo de exploración inicie en marzo (2023). Allí se podrá saber si hay o no petróleo que, por todos los estudios que existen, permiten creer que hay y mucho".

En ese marco, al expresarse sobre el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro y de la decisión de la justicia de no hacer lugar al pedido de amparo del jefe comunal, el secretario de Energía dijo "creo que lo importante es que todos se informen de la mejor manera"

Y ejemplificó "no conozco en Neuquén intendentes que estén en contra de Vaca Muerta. Habría que consultarle que fue lo que motivó, pero me parece que se realizaron las audiencias de la exploración y él (por el intendente Montenegro) no participó, si hubiera estado estaría informado".

"Supongo que cuando participa entenderá cuáles son las ventajas de una actividad y supongo que si es en beneficio de sus vecinos va a terminar defendiendo y siendo representante de esto", sentenció.

Martínez, arribo este martes a Mar del Plata y firmó un convenio de capacitación para futuros trabajadores de la industria de hidrocarburos.

Junto a él estuvieron presentes el titular de la CGT regional Mar del Plata y concejal del Frente de Todos, Miguel Guglielmotti, en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio en el marco de la firma de un convenio con la CGT y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) para la capacitación de futuros trabajadores de la industria offshore.

