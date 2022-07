El ministro Katopodis destacó el rol social de la obra pública para revertir las desigualdades

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, resaltó hoy la necesidad de profundizar los mecanismos de transparencia para la ejecución de las obras que redundan en beneficio de los sectores sociales más desprotegidos, a través de un fuerte compromiso en la rendición de cuentas.

"La obra pública no solo es la mera formalidad de poner ladrillos, también pensamos en revertir los niveles de desigualdad para generar mejores espacios en un territorio igualitario, con la participación de todos los actores sociales", señaló Katopodis.

El ministro realizó esta afirmación durante una jornada sobre rendición de cuentas a la ciudadanía, con eje en los avances registrados en la inversión y el seguimiento de la Infraestructura del Cuidado, organizado por el Ministerio de Obras Públicas.

"Estamos avanzando con más de 600 obras en todo el país, más de 280 destinadas al sistema hospitalario, con una fuerte intervención en el cuidado de los jóvenes. Los ladrillos que ponemos en cada territorio es un punto de partida para modificar un contexto", señaló Katopodis en referencia a las inversiones en lnfraestructura del Cuidado.

En este sentido, instó a "construir una sociedad para que la vida de quien está cerca sea una preocupación de todos, dando la discusión con una fuerte centralidad de la política y el Estado".

"Nos tocó gobernar un momento difícil del país, con un contexto de pandemia y guerra, pero existieron esfuerzos transformadores que trascienden a un gobierno", explicó el ministro de Obras Públicas.

Katopodis dedicó un capítulo especial al rol de las mujeres en la acción política de los últimos años: "Muchas de ustedes irrumpieron en las calles para anteponer una acción política muy clara. Y allí estuvimos para acompañarlas, entendiendo que en cada momento que poníamos un ladrillo aportábamos a esa construcción social".

La Infraestructura del Cuidado está destinada a garantizar el derecho y las condiciones necesarias de quienes reciben y brindan cuidados para reducir brechas de desigualdad de género, generacional, discapacidad y territorial.

En este capítulo específico el Ministerio de Obras Públicas asumió la responsabilidad de encabezar el proceso de construcción y operacionalización del concepto.

Los avances de la Infraestructura del Cuidado se reflejan en un total de 679 obras y proyectos que incluyen centros de desigualdad infantil, centros territoriales de políticas de género y diversidad e infraestructura sanitaria, entre otras obras.

El año pasado se invirtieron $13.223 millones en Infraestructura del Cuidado, y en el primer semestre de este año se destinaron $7.671,7 millones.

El Ministerio se plantea cuatro estrategias concretas de Participación, Control Ciudadano y Transparencia para mejorar y amplificar el impacto de la Infraestructura del Cuidado: un mapa de inversiones, seguimiento y rendición de cuentas del Presupuesto con perspectiva de género, criterios para localizar la inversión y mejores políticas en base a diálogos y consensos.

Uno de los capítulos más acentuados en la Infraestructura del Cuidado hace eje en las brechas de género y la protección de la primera infancia.

El 92,1% de las niñeces de menores de tres años no asiste a un servicio de cuidado o educación infantil, aunque en el rango de tres a cuatro años baja a un 52,9%.

El cuidado de las infancias recae mayoritariamente sobre las mujeres, que en el rango de 18 a 30 años no estudian, no trabajan ni buscan empleo, aunque el 78,2% de ellas realiza tareas de cuidado intrafamiliar no remunerado.

Entre los desafíos centrales para avanzar en obras y proyectos se remarcan la necesidad de profundizar en la conceptualización de la Infraestructura del Cuidado y

el rol del Estado en esta agenda, como también ampliar su alcance federal

Participaron del evento, además del ministro Katopodis, la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, María Cristina Perceval; la investigadora del Conicet, Laura Pautassi; el representante del BID, Mauricio García Mejía; y el director ejecutivo de la Fundación Uocra, Gustavo Gándara, entre otros y otras.

Con información de Télam