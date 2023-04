En medio del debate electoral, la obra pública empujó 30 meses de crecimiento del empleo

El empleo en la construcción registró en enero último 455.866 puestos de trabajo y alcanzó así los 30 meses de crecimiento sostenido, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En este aspecto, la obra pública resultó un factor esencial para empujar este aumento sostenido del empleo.

Sin embargo, en los últimos días surgieron cuestionamientos desde la oposición hacia la obra pública como política de Estado, y en ese sentido, el diputado nacional de Libertad Avanza, Javier Milei, propuso la eliminación de la intervención estatal en la construcción de viviendas y de infraestructura y su reemplazo por el sector privado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La propuesta concreta del diputado libertario fue "eliminar la obra pública, yendo a un sistema de iniciativa privada".

"Que no va a haber más obra pública, eso no existe en ningún lugar del mundo. En el mundo, la obra pública hecha por privados no excede el 20%, el 80% restante siempre está a cargo del Gobierno", afirmó por su parte el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss.

Del mismo modo, el ministro de Desarrollo Territorial, Santiago Maggiotti, afirmó que "la obra pública no la puede hacer el sector privado", porque remarcó que "sólo el Estado puede garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos".

"Con la política pública hay un Estado presente. No es un gasto, sino una inversión", afirmó Maggiotti a Télam.

En ese sentido, subrayó que "es el Estado quien tiene que garantizar la igualdad de oportunidades, y que todos los ciudadanos y las ciudadanas sean de primera y partan de un piso de igualdad".

"El sector privado no puede hacer obra pública porque busca rentabilidad económica. En cambio, el Estado busca rentabilidad social", afirmó el ministro.

Con información de Télam